Вокалист Гасым Халилов перенес в Турции тяжелую операцию, которую скрывал от всех

БАКУ /Trend Life/ - Активный в общественной жизни и социальных сетях известный азербайджанский вокалист Гасым Халилов на протяжении последних четырех-пяти месяцев исчез из поля зрения. Как оказалось, он еще в феврале перенес тяжелую операцию в связи с онкологическим заболеванием и ныне проходит курс лечения в Стамбуле. Гасым Халилов рассказал Trend Life, что никого не хотел беспокоить из-за состояния здоровья, о болезни знали только самые близкие и родные.

«У меня редчайшая форма онкологического заболевания – хордома, можно сказать, одна на миллион. Она уже несколько лет мучала меня, было тяжело ходить. Все видели меня улыбающимся и позитивным, но это было "через не могу", превозмогая боль. Настал критический момент, и пришлось срочно вылететь в Турцию. Оперировали сразу четыре врача в Стамбульской клинике, отмечая, что впервые в жизни видят подобное. Слава Всевышнему, все прошло удачно, я постепенно восстанавливаюсь, очень соскучился по Баку и друзьям. Можно сказать, что вернулся с того света. Вместе с лечением, операцией и содержанием в больнице траты перевалили уже за 50 тысяч долларов, поэтому пришлось продать недвижимость, но предстоит еще потратить немало средств. Спасибо друзьям и близким за поддержку», – сказал музыкант.

Гасым Халилов родился 22 ноября 1947 года в Баку. Вокалист, композитор, педагог, гитарист, руководитель музыкального департамента Международного фестиваля искусств BAKU2020. Окончил физический факультет Азербайджанского политехнического института и Азербайджанскую государственную консерваторию. Он стоял у истоков нашей национальной классической эстрады, был солистом Ансамбля песни и пляски Каспийской флотилии, Государственной филармонии, ансамблей Qara Qayalar, Sevgilim и «Лейся, песня», Ленинградского эстрадно-симфонического оркестра, коллектива Всесоюзного радио и телевидения, Московского театра эстрады, Государственного эстрадно-джазового оркестра, Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, Азконцерта и Москонцерта, выступал с гастролями во многих странах. Гасым Халилов своим бархатным баритоном по-прежнему дарит замечательные эмоции слушателям.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)