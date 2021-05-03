Азербайджанские актеры: Давайте вакцинироваться, чтобы быстрее встретиться (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра подготовил социальный видеоролик Peyvənd olunaq ki, tezliklə göruşə bilək! ("Давайте вакцинироваться, чтобы быстрее встретиться!"), сообщили Trend Life в театре.

Автор идеи проекта - директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, режиссер – Самир Гуламов, оператор и монтажер – Хикмят Шахвердизаде.

Социальный видеопроект, посвященный актуальному и важному вопросу – вакцинации, на примере театрального коллектива показывает, как пандемия повлияла на деятельность представителей искусства. Театр, в котором кипела жизнь и всегда было многолюдно, теперь закрыт. Артисты скучают по сцене, а зрители - по любимым актерам и интересным спектаклям…

В видеоролике акцентируется внимание на важности вакцинации, которая дарит всем надежду на скорое возвращение к привычной жизни.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)