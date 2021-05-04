Ответы на эти вопросы дает "Кура II" - познавательный проект в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Как научить детей рациональному использованию водных ресурсов, приумножить их знания об основных факторах загрязнения воды и мерах по ее охране? Ответы на эти вопросы дает региональный проект "Кура II".

В Центре Современного Искусства YARAT в рамках проекта "Кура II" Программы развития ООН и Глобального экологического фонда (ПРООН-ГЭФ) при участии НПО Arts Council Azerbaijan, YARAT, детского музыкального фестиваля "Симург", а также при содействии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана состоялась очередная лекция для бакинских школьников.

На мероприятии детям в увлекательной форме рассказали о рациональном водопользовании и проблемах реки Кура. Лекция сопровождалась показом видеослайдов. В ходе мероприятия у школьников возникло много вопросов, на которые они получили исчерпывающие ответы. Разобраться в сложных вопросах рационального водопользования школьникам помогла региональный менеджер по коммуникациям проекта "Кура II" Сона Гулиева.

В заключение мероприятия был организован небольшой концерт с участием воспитанников школы искусств №6 имени Фикрета Амирова, музыкальной школы №22 имени Ниязи, и музыкальной школы имени Бюльбюля.

(Автор: Джани Бабаева)