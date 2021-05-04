Последние слова матери Аслану Гусейнову – она крепко обняла и поцеловала… (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очень искренний, трудолюбивый, добродушный и талантливый человек, настоящий друг, коих сегодня очень мало, таким останется в памяти Аслан Гусейнов, поделилась с Trend Life впечатлениями композитор Севиндж Тофиггыгы, которая реализовала с исполнителем четыре проекта.

Напомним, что сегодня 53-летний азербайджанский певец Аслан Гусейнов трагически погиб в ДТП на 60-м километре трассы Баку – Газах: в утренние часы его машина марки BMW столкнулась с грузовиком «КАМАЗ». Семь дней назад у Аслана Гусейнова скончалась мать, которую он похоронил в Гяндже. У него осталось двое детей – сын и дочь, которые учатся в школе.

«В 2010 году, когда я только начала творческую деятельность как композитор, Аслан Гусейнов исполнил мою первую композицию “Cağır məni” (Позови меня). С этой песней мы – он как певец, а я как композитор – были признаны лауреатами музыкального фестиваля "Бакинские ночи". Впоследствии мы реализовали совместные проекты Futbol Himni (Футбольный гимн) и İgidlər yurdusan, ey Azərbaycan (Азербайджан-страна героев), он исполнял мои композиции, в том числе Biz Ikimiz (Вдвоем) с народной артисткой Флорой Керимовой. А в 2016 году мы сняли клип и короткометражный художественный фильм на композицию Cağır məni, посвященную памяти шехидов Карабахской войны. Аслан Гусейнов не только снялся в фильме, но и исполнил одну из главных ролей – ветерана Карабахской войны. Эта роль стала последней в его экранной творческой жизни. Он очень любил Азербайджан, мечтал увидеть его свободным от армянских оккупантов и очень радовался, когда его родной Зангиланский район был освобождён нашей доблестной армией», – сказала Севиндж Тофиггызы

Аслан Гусейнов – популярный азербайджанский певец, родом из Зангиланского района. В годы сталинских репрессий, в 1937 году, его семья была депортирована в Чимкентскую область Казахстана, затем они переехали в Чуйский район Джамбульской области, где и родился Аслан. С 25 лет жил и работал в Кыргызстане, а через десять лет переехал в Азербайджан. Аслан Гусейнов широко известен не только в Азербайджане, но и в Казахстане и Средней Азии. Исполнял эстрадные, народные и патриотические композиции. Был солистом военного оркестра Внутренних войск Азербайджана.

«Я говорила с Асланом за несколько дней до его смерти. Позвонила ему, чтобы выразить соболезнование по поводу кончины его матери. А он ответил, что разделяет мою боль от преждевременной кончины моего отца. Потери родители одни из самых тяжелых в жизни… До сих пор не могу поверить в его гибель. Мне рассказали, что за пару дней до своей смерти его мать, когда он вылетал в Москву на концерт, крепко обняла его и, поцеловав, сказала: "Не уезжай, сынок". Уже в Москве Аслан узнал о смерти матери и вернулся домой… Из четырех своих детей – двух сыновей и дочерей – она больше всего любила Аслана. А он очень любил родную землю, постоянно принимал участие в благотворительных акциях, помогал детям сиротам. И всегда говорил, что ему не нужны почётные звания – главное пусть народ любит и пусть Родина процветает – это и было его главной наградой», – сказала Севиндж Тофиггыгы.

Аллах рехмет элясин!

(Автор: Вугар Иманов)