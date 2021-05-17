Казанским библиотекам переданы книги о героизме воинов и нефтяников Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители азербайджанской диаспоры Татарстана и татарской диаспоры Азербайджана передали Национальной библиотеке Республики Татарстан и Центральной библиотеке города Казани экземпляры книги "Азербайджан в годы Великой Отечественной войны", сообщили Trend Life в пресс-службе общественного объединения "Татарстан".

Книга была издана в Курске в год 75-летия Великой Победы. В книге собрано много значимых материалов, неизвестных широкому кругу читателей. Героизм азербайджанского народа в 1941–1945 гг. в борьбе с фашизмом побудил руководителя Азербайджанской общины Курской области Гасыма Керимова к созданию этой книги в соавторстве с руководителем Азербайджанской национально-культурной автономии Лениногорского района Татарстана "Бирлик" Рамизом Мамедовым. Главный редактор – доктор исторических наук Вафа Гулиева. В реализации проекта поддержку оказали представители азербайджанской диаспоры Нижнего Новгорода, Архангельска, Москвы и Оренбурга.

Заместитель директора Национальной библиотеки РТ Лилия Залялова приняла книги в фонд библиотеки, отметив, что теперь любой житель и гость Татарстана сможет ознакомиться с содержанием исторического издания.



"Неслучайно, что на одной из первых страниц книги фотографии цистерн с нефтью, ведь нефтяная промышленность Азербайджана на протяжении ВОВ обеспечивала почти 3/4 всей нефтедобычи СССР, став одной из базовых отраслей, определявших обороноспособность страны в те годы", – отметил заместитель председателя ОО "Татарстан" в Азербайджане Эмин Рамазанов.



Председатель Региональной общественной организации азербайджанцев Татарстана Бахрам Мустафаев подчеркнул, что победа в ВОВ досталась общими усилиями. Из Азербайджана на фронт ушли свыше 600 тыс. человек, не вернулись – порядка половины. 128 уроженцев Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, 30 воинов награждены орденом "Славы" всех трех степеней, 176 тыс. человек получили различные ордена и медали.

За круглым столом были также обсуждены вопросы дальнейшего развития культурных связей между Азербайджаном и Татарстаном, реализации совместных проектов.

(Автор: Вугар Иманов)