В Нидерландах выпущены международные марки, посвященные Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Нидерландах выпущены международные почтовые марки "Альберт Агарунов", посвященные Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову, сообщили Trend Life в пресс-службе Международной ассоциации Израиль – Азербайджан (АзИз).

Марки выпущены официальным национальным оператором почтовой связи Нидерландов PostNL в рамках проекта "Жемчужины Азербайджана", автором которого является наша соотечественница, проживающая в Амстердаме, хореограф Салтанат Ревангызы.

"Альберт Агарунов был этническим евреем, отдал жизнь во имя своей Родины – Азербайджана в первой Карабахской войне. Азербайджан исторически был страной толерантности и мультикультурализма, где все народы жили и живут как одна семья, вносят свою лепту в процветание республики и как единый кулак выступают против врага. Вечная слава героям!", – отметила Салтанат Ревангызы.

В рамках проекта "Жемчужины Азербайджана" ранее были выпущены почтовые марки "Хары бюльбюль" в память о шехидах Карабахской войны, с произведениями всемирно известного художника Сакита Мамедова "Бахар гызы" и "Сибель", посвященные королеве азербайджанского танца Амине Дильбази и одному из основоположников национального симфонизма композитору Джовдету Гаджиеву, и т.д.

Салтанат Ревангызы родилась в Баку. С детства занималась танцами, выступала в ансамблях «Джуджалярим» и «Чинар», училась в Хореографическом училище у легендарной танцовщицы и хореографа, народной артистки Азербайджана Амины Дильбази, выступала в составе ансамбля «Нур» народной артистки Нисы Гасымовой. В 1992 году с красным дипломом окончила Азербайджанский институт искусств. Салтанат Ревангызы – одна из первых артисток независимого Азербайджана, которая стала выступать в Государственном театре Анкары (Турция). В 2004 году вышла замуж за профессионального футболиста, живет и работает в Нидерландах, принимает активное участие в деятельности азербайджанской диаспоры. Преподает азербайджанские, восточные и латиноамериканские танцы, является постановщиком хореографических номеров в различных проектах.

(Автор: Вугар Иманов)