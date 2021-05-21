Скончался выдающийся художник, мэтр изобразительного искусства Таир Салахов

БАКУ/Trend/ - Народный художник Азербайджана и СССР, вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов скончался в Германии в возрасте 92 лет. Как передает Trend, об этом ТАСС сообщила его дочь Айдан Салахова.

"В клинике в Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов", - сказала она.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. Старинные улочки и жители Ичери Шехер, в котором он родился и вырос, села Абшерона и берег Каспия, природа и простые люди родной земли всегда вдохновляли его творчество. Таир Салахов окончил художественное училище имени Азима Азимзаде в Баку, затем уехал в Москву, где поступил в институт имени Сурикова. Он является одним из основоположников "сурового стиля" в живописи. Произведения Салахова вошли в Золотой фонд национального искусства, внеся значительный вклад в азербайджанскую культуру.

Народный художник Азербайджана, России, СССР, дважды лауреат Государственной премии Азербайджана, лауреат Государственной премии СССР и России, вице-президент Российской академии художеств, вице-президент и почетный президент Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, обладатель высоких государственных наград.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)