Известный писатель и ученый Чингиз Каджар похоронен на II Аллее почетного захоронения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На II Аллее почетного захоронения в Баку состоялись похороны известного азербайджанского писателя, историка, общественного деятеля, доктора физико-математических наук, профессора, академика и действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, лауреата Государственной премии и заслуженного деятеля науки, кавалера ордена "Шохрат" Чингиза Каджара, сообщает Trend Life.

На церемонии присутствовали общественные и государственные деятели, представители науки и культуры, члены семьи, родные и близкие Чингиза Каджара.

На его могилу были возложены венки от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Вокруг могилы были также венки от коллектива Института физики НАНА и других организаций и ведомств.

Чингиз Каджар родился 6 июня 1929 года в Бакув семье радиоинженера Султан-Овейс Каджара, являвшегося сыном уроженца города Шуша и происходившего из древнего и царского рода азербайджанской династии Каджаров, военного деятеля, подполковника русской императорской армии, кавалера боевых орденов и медалей, одного из первых азербайджанских фотографов Алигули Мирзы Каджара.

Чингиз Каджар - выпускник Ленинградского политехнического института, Работал в Институте физики и математики АН Азербайджана, пройдя путь от старшего лаборанта до старшего научного сотрудника, был заведующим лабораторией микроволновой спектроскопии. Преподавал на факультете физики Азербайджанского государственного университета (Бакинского государственного университета).

Является автором около 200 научных трудов, в том числе 30 опубликованных за рубежом. Им впервые была проведена дешифровка спектров вращения молекул этила, пропила, изопропилового спирта и этилмеркаптана, изучена их структурная конформация и определены диппольные моменты.

В 1982 году был удостоен Государственной премии Азербайджана за комплекс работ по созданию научных основ разработки конструкций и технологии производства электронных приборов широкого применения. В 2014 году был отмечен премией имени Насреддина Туси, стал лауреатом премии им. Вавилова по научному приборостроению.

Чингиз Каджар является автором ряда книг по истории Азербайджана, среди которых "Выдающиеся сыны древнего и средневекового Азербайджана", "Каджары", "Старый Баку", "Старая Шуша", "Нахчыван - один из древнейших городов мира". Много лет занимался коллекционированием предметов прикладного искусства Азербайджана.

Allah rəhmət eləsin!

(Автор: Вугар Иманов)