Прощай, школа! Здравствуй, новая жизнь! Спасибо учителям! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские выпускники прощаются со школой, ее уроками и переменами, домашними заданиями и контрольными работами. Последний звонок – символ окончания учебы, веселый и грустный праздник одновременно, особенный для выпускников, их родителей и учителей. Он знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа. Все, чему научила школа, предстоит применить во взрослой жизни.

Конечно, этот год был очень труден из-за пандемии, внесшей значительные коррективы в учебный процесс. Согласимся, что никакие онлайн-уроки не заменят живого общения с учителями и одноклассниками. Но что делать? Такова сегодняшняя жизнь. Скорей бы победить коронавирус…

И в этот день хочется выразить особые слова благодарности всем учителям, кто посвятил свою жизнь этой гуманной, благородной и востребованной профессии. Ведь очень многое зависит от педагога. Когда люди говорят о том, кто сыграл особенно важную роль в их жизни или повлиял на выбор будущей профессии, то в большинстве случаев оказывается, что это был именно учитель.

Священное слово – учитель! Вы только вслушайтесь в это слово, оно говорит само за себя! Родители учат нас говорить, воспитывают в нас человека, а учитель развивает в нас личность, учит верить в себя, дает знания, расширяет мировоззрение, помогает определить своё истинное место в жизни. Изо дня в день делясь своими знаниями, жизненным опытом, давая мудрые советы, а главное – отдавая детям частичку себя. И не случайно, что в такие дни на глазах учителей всегда слезы, ведь они расстаются со своими учениками, к которым привыкли и которых полюбили. От имени родителей тысячу раз говорим вам спасибо! Мы вас любим, ценим и очень гордимся!

Уходят поколения, их сменяют другие, и вчерашние первоклассники уже стали выпускниками. И как кинолента заканчиваются беззаботные школьные годы, подарившие много хорошего, сделавшие детей умнее, дружнее, подготовившие к взрослой жизни – жизни, полной новых забот и приключений, возможностей, способных привести к своей мечте. Впереди для выпускников начало новых трудовых недель – подготовка к поступлению в вузы. Их ждет взрослая и самостоятельная жизнь…

Прощай, школа! Здравствуй, новая жизнь!

(Автор и фото - Вугар Иманов)