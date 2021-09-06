Стало известно о тяжелой болезни народного артиста Азербайджана Азера Паши Нематова
БАКУ /Trend Life/ - Председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель и директор Государственного академического национального драматического театра, народный артист, профессор Азер Паша Нематов тяжело болен. Об этом, как передает Trend Life, сказал журналистам заместитель председателя союза, народный артист Гаджи Исмайлов на церемонии поминовения легендарных артистов Яшара Нури и Сиявуша Аслана на II Аллее почетного захоронения в Баку.
"Азер Паша Нематов тяжело болеет с 10 августа. Он не встает, так как у него двусторонняя пневмония. Азер Паша Нематов не выходит из дома", - сказал Исмайлов.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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