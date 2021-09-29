Азербайджанские школьники рассказали о поездке в Москву (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку (Российский информационно-культурный центр) состоялась встреча с участниками поездки в рамках культурно-образовательной программы "Здравствуй, Россия!", сообщили Trend Life в пресс-службе Русского дома.

Напомним, что в августе 2021 года 22 школьника из Азербайджана в сопровождении двух педагогов посетили Москву по приглашению Россотрудничества. Они пробыли в столице России целую неделю, увидели главные достопримечательности города и области.

Участниками поездки стали победители олимпиад и творческих конкурсов, организуемых посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане.

На встрече участники поездки поделились впечатлениями от посещения Москвы в виде мультимедийных презентаций. Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров вручил авторам лучших презентаций дипломы и памятные подарки от Русского дома в Баку.

Было отмечено, что на базе РИКЦ планируется открытие клуба "Здравствуй, Россия!", куда будут входить все участники программы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)