В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

Социум 17 ноября 2021 15:28 (UTC+04:00)
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В торговом центре Port Baku Mall 15 ноября состоялось официальное открытие пряничной инсталляции Karabakh – Winter Wonderland, приуроченной к годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Trend Life.

На открытии присутствовали представители министерств и различных компаний, блогеры, партнеры и друзья NARGIS, взрослые и дети. Атмосфера стала еще более праздничной, когда гостям раздали съедобных, как и вся инсталляция, пряничных человечков.

Karabakh – Winter Wonderland выполнена в форме цветка харыбюльбюль, символа блестящей Победы Азербайджана в Отечественной войне. Известные азербайджанские архитекторы, инженеры и талантливые кондитеры столицы возвели сладкие миниатюры памятников азербайджанской культуры – от стен Шушинской крепости до Агдамской мечети и Худаферинского моста, а также новых построек, таких как Физулинский аэропорт, и знаковых достопримечательностей Баку. Информация об экспозиции размещена на большом экране, как и QR-коды, пройдя по которым можно получить краткую информацию об истории и культурной значимости этих сооружений. Вся информация представлена на веб-сайте NARGIS на трех языках.

Цель проекта – привлечь внимание жителей и гостей города Баку к богатой культуре карабахского края и подарить детям и взрослым волшебное настроение в канун Нового года. Идейным вдохновителем и руководителем проекта выступила главный редактор журнала NARGIS Ульвия Махмудова.

На создание инсталляции ушли 80 кг муки, 15 кг масла, 330 яиц, 20 кг шоколада, 200 кг марципана, 250 кг айсинга, 15 кг меда, 3 кг имбирного порошка и множество конфет. Более 40 марципановых фигурок были сделаны вручную, установлены 30 пряничных домиков, более 100 пряничных деревьев и пять больших новогодних елок. В домиках горит свет, колесо обозрения крутится, а по улицам, припорошенным сахарным снегом, гуляют сто с лишним пряничных человечков. Их можно фотографировать и делиться в соцсетях под хештегом #nargisgingerbreadcity.

Команда NARGIS выражает благодарность министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству цифрового развития и транспорта, ОАО «Azerenerji», ОАО «Azersu», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», Бакинскому транспортному агентству, OOO «SMTS», Port Baku Mall и JW Marriott Absheron Baku, без которых этот масштабный проект был бы немыслим.

Выставка будет открыта до 13 января 2022 года. Вход свободный.

(Автор: Вугар Иманов)

В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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