Завершен уникальный проект по подготовке инновационных учебных пособий для музыкальных школ Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - К 100-летнему юбилею Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли Средняя специальная музыкальная школа - студия при БМА под руководством профессора Тарлана Сеидова завершила уникальный проект по подготовке инновационных учебных пособий по курсу "Музыкальная литература" для детских музыкальных школ и школ искусств, сообщили Trend Life в пресс-службе БМА.

К подготовке пособий были привлечены ведущие преподаватели и научные сотрудники этого опытно - экспериментального учебного заведения, в том числе доктор философии Айтен Ибрагимова, Эльмира Мустафаева, Нушаба Гулиева, Рена Мамедова, Шафаг Гаджиева.

Уникальность этого проекта заключается, прежде всего, в сжатости и лаконичности изложения, а также в демонстрации наглядно - слуховых примеров музыкального материала (нотные примеры и ссылки для прослушивания музыкальных номеров даются сразу же после текста), что позволяет учащимся в короткие сроки усвоить легкий и удобный для восприятия текст и при этом высвободить время для изучения специальных музыкально - исполнительских дисциплин.

Также важным является новое освещение историй создания ряда шедевров классической музыки.

К примеру, знаменитый "Турецкий марш" Моцарта появился в результате проникновения этого жанра в европейскую культуру, что стало возможным в период войн Турции с Австрией (XVI–XVIII века). И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке, а именно военным маршам янычаров.

Впервые в конспектах указана и художественная основа знаменитого "Революционного" фортепианного этюда Шопена, написанного под впечатлением польского восстания против самодержавия Российской империи.

Программы - конспекты по предмету "Музыкальная литература" стали методологической основой для подготовки зарубежных и отечественных участников недавно с успехом проведенного школой - студией Первого международного конкурса "Изучаем музыкальную литературу разных стран" по авторскому проекту профессора Тарлана Сеидова.

Электронная версия учебников была направлена всем музыкальным заведениям Азербайджана. Большая часть школ сразу же выразила свою признательность и заинтересованность в продолжении столь значимого проекта.

С электронными версиями программ - конспектов на азербайджанском и русском языках можно ознакомиться на сайте БМА.

(Автор: Вугар Иманов)