Для детей шехидов и ветеранов Отечественной войны представлена новогодняя программа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева (Кирха) состоялась новогодняя программа, представленная для детей шехидов и ветеранов 44-дневной Отечественной войны, организованная христианской общиной Vineyard Azerbaijan, сообщает Trend Life.

Детям были представлены интересные номера и шоу, развивающие игры, танцы и музыка с участием Деда Мороза, аниматоров, иллюзионистов и сказочных героев.

"Это было волнующее и очень трогательное зрелище, так как оно отличалось тем, что дети, чьи судьбы покалечены войной, были в этот день счастливыми и радостными, а их родители и близкие улыбались. Мы благодарны Богу за тех участников, которые согласились вместе с нами провести это благотворительное мероприятие. Участники не могли сдержать своего волнения, видя, как вместе с этими детьми рядом сидели их отцы и близкие родственники, формы которых были увешаны орденами и медалями за боевые заслуги. Было приятно видеть, как дети, исполненные радости, уходили со своими подарками и со счастливыми лицами", - отметил организатор вечера Эмиль Панахов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)