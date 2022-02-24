Артисты из Британии и Чехии посвятили проект памяти Ходжалинского геноцида (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Наши соотечественники - музыкант, композитор, актер и преподаватель музыки из Лондона Эмин Меджнунбейли (Macbayli) и известная поэтесса из Праги Лейла Бегим представили клип Remember, приуроченный к 30-летию Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.
Режиссер работы – Габиб Джабраилов, адаптация на английский язык - Гюльнара Холл (Остин, Техас, США), гитарист – Эрдем Гонендж (Турция). Проект реализован при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.
Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.
(Автор: Вугар Иманов)