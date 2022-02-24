Артисты из Британии и Чехии посвятили проект памяти Ходжалинского геноцида (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Наши соотечественники - музыкант, композитор, актер и преподаватель музыки из Лондона Эмин Меджнунбейли (Macbayli) и известная поэтесса из Праги Лейла Бегим представили клип Remember, приуроченный к 30-летию Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Режиссер работы – Габиб Джабраилов, адаптация на английский язык - Гюльнара Холл (Остин, Техас, США), гитарист – Эрдем Гонендж (Турция). Проект реализован при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.