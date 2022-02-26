Vokaliz for Khojaly Кямали Ализаде прозвучал в Норвегии и Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В норвежской церкви Норхеймсунд прозвучало сочинение Vokaliz for Khojaly, написанное азербайджанским композитором Кямалей Ализаде. Об этом Trend Life сообщила сама композитор.

Vokaliz for Khojaly был исполнен на концерте наших соотечественниц, проживающих в Норвегии - Жали Алиевой (виолончель), Майи Бадалбейли (фортепиано) и Севиндж Аскеровой-Оврехус (фортепиано, орган). На вечере также прозвучали сочинения Фиктера Амирова, Гара Гараева, Ильхама Абдуллаева, Назима Аливердибекова, Сергея Рахманинова и других композиторов.

Vokaliz for Khojaly исполнили Жаля Алиева и Севиндж Аскерова-Оврехус.

Как рассказала Кямаля Ализаде, Vokaliz for Khojaly также прозвучал в Риме, в центре Roma Eventi Piazza di Spagna, на мероприятии, посвященном 30-й годовщине Ходжалинского геноцида, прошедшем при организации посольства Азербайджана в Италии.

Сочинение исполнили известные итальянские музыканты Пьерлуиджи Дестра (виолончель) и Лусиано Ди Джандоменико (фортепиано).

Отметим, что произведение Vokaliz for Khojaly Кямаля Ализаде написала, когда ей было всего 13 лет.

"Я написала это произведение в 1992 году, сразу после Ходжалинского геноцида, учиненного армянскими фашистами. Кадры, снятые Национальным героем и журналистом Чингизом Мустафаевым на древней земле Азербайджана, в городе Ходжалы, очень потрясли меня и до сих пор стоят перед глазами. Боль, которую я ощутила, нашла отражение в музыке", - подчеркнула Кямаля Ализаде.

Композитор отметила, что старается каждый раз включать данное сочинение в свою программу, исполнять его за рубежом, чтобы через музыку рассказать о Ходжалинском геноциде.

Ранее она исполняла его с известным итальянским виолончелистом Пьерлуиджи Руджейро. Композитор также подготовила версию Vokaliz for Khojaly для струнного оркестра, виолончели и органа.

Произведение было с успехом представлено в Азербайджанском государственном театре оперы и балета. Его исполнили виолончелист Эйюб Алиев, струнный оркестр под управлением заслуженного артиста, дирижера Эюба Гулиева и Кямаля Ализаде (орган).

Этот концерт под названием "Барокко и мугам" был организован Кямалей Ализаде и ее супругом при поддержке Университета Ка Фоскари в сотрудничестве с United Cultures.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)