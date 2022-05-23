В Баку прошел День турецкой кухни: представлены блюда с уникальными вкусами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел День турецкой кухни, организованный министерством культуры и туризма Турции и Институтом Юнуса Эмре, сообщает Trend Life.

Выступившие на мероприятии посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, руководитель Института Юнуса Эмре в Баку Сельджук Каракылыч, президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана и Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS) Таир Амирасланов и другие рассказали о братских отношениях между двумя странами, важности пропаганды национальной кухни Азербайджана и Турции на международном уровне, в том числе в контексте развития культуры и искусства, социальных отношений и гастрономической дипломатии. Было отмечено, что турецкая кухня развивалась на протяжении столетий и ее многообразие напрямую связано с историей самой Турции.

Турецкая кухня, известная во всем мире своей самобытностью, вкусовыми качествами и сотнями уникальных рецептов, насчитывает массу всевозможных блюд с уникальными вкусами и способна вызвать аппетит даже у самого привередливого гурмана. Турецкая кухня - пряная и ароматная, с большим количеством выпечки, сладостей, овощей, свежих морепродуктов и мясных блюд - никого не оставляет равнодушным.

Не оставила она в этот раз равнодушными и гостей вечера - общественных деятелей, представителей культуры и науки, медийных личностей, среди которых были директор Азербайджанского национального музея ковра, искусствовед Ширин Меликова, директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Анаргызы, руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, дизайнер Гюльнара Халилова, заслуженная артистка, телеведущая Наргиз Джалилова, член Центра национальной кулинарии Азербайджана Нигяр Амирбекова, генеральный директор издательского дома Impress, публицист Нармина Агаси и другие.