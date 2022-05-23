Министр культуры Азербайджана встретился с генеральным секретарем ТЮРКСОЙ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 21 мая состоялась встреча министра культуры Азербайджана Анара Керимова с генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В ходе встречи Анар Керимов выразил признательность Султану Раеву за активное участие в международной конференции на тему "Развитие постконфликтной гуманитарной повестки: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды", которая прошла 19-20 мая в городе Шуша, а также отметил роль ТЮРКСОЙ в укреплении культурных связей и отношений дружбы между тюркскими народами.

Министр подчеркнул, что ряд международных проектов и мероприятий, инициированных нашей страной, планируется в следующем году провести в городе Шуша - культурной столице тюркского мира 2023 года.

В свою очередь Султан Раев дал высокую оценку проведению в городе Шуша – колыбели азербайджанской культуры мероприятий в сфере культуры. Он также выразил поддержку и готовность участия в проектах, реализуемых министерством.