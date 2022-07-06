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Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)

Социум Материалы 6 июля 2022 13:58
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку прошла презентация биографической книги актрисы Государственного театра юного зрителя Симы Агакишиевой Qəhrəmanlıq nümunəsi ("Пример героизма"), организованная Обществом инвалидов по зрению, сообщает Trend Life.

Книга повествует о наших героях, потерявших зрение во время 44-дневной Отечественной войны, их боевом пути. Выступившие на мероприятии председатель Общества инвалидов по зрению Самъяр Абдуллаев, ветеран Карабахской войны Кямран Бахшизаде, потерявшая зрение во время ракетного удара по Гяндже в октябре 2020 года Пярвин Гасымова, заслуженная художница Ульвия Гамзаева, заместитель председателя Общества ветеранов труда и вооруженных сил Джалил Халилов и другие рассказали о значимости издания и героях, которые, не щадя жизни и здоровья, боролись за освобождение Карабаха от армянских оккупантов.

Автор Сима Агакишиева отразила в форме беседы в книге различные истории: герои делятся своими воспоминаниями, трудностями, демонстрируя силу воли после тяжелого ранения и возращения к жизни. Сима Агакишиева отметила, что основная цель проекта - представление широкой общественности героев, потерявших зрение в ходе боев за территориальную целостность нашей страны, ознакомление подрастающего поколения с примерами их героизма. Читатель погружается в истории героев книги, произошедшие события, сопереживает им.

Издание также представлено в формате аудиокниги и с шифром Брайля. В рамках проекта Обществом инвалидов по зрению будут сняты короткометражных фильмы о героях, вошедших в издание Qəhrəmanlıq nümunəsi.

Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)
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