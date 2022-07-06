Потерявшие зрение при освобождении территорий Азербайджана от армянской оккупации… Представлен проект "Пример героизма" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку прошла презентация биографической книги актрисы Государственного театра юного зрителя Симы Агакишиевой Qəhrəmanlıq nümunəsi ("Пример героизма"), организованная Обществом инвалидов по зрению, сообщает Trend Life.

Книга повествует о наших героях, потерявших зрение во время 44-дневной Отечественной войны, их боевом пути. Выступившие на мероприятии председатель Общества инвалидов по зрению Самъяр Абдуллаев, ветеран Карабахской войны Кямран Бахшизаде, потерявшая зрение во время ракетного удара по Гяндже в октябре 2020 года Пярвин Гасымова, заслуженная художница Ульвия Гамзаева, заместитель председателя Общества ветеранов труда и вооруженных сил Джалил Халилов и другие рассказали о значимости издания и героях, которые, не щадя жизни и здоровья, боролись за освобождение Карабаха от армянских оккупантов.

Автор Сима Агакишиева отразила в форме беседы в книге различные истории: герои делятся своими воспоминаниями, трудностями, демонстрируя силу воли после тяжелого ранения и возращения к жизни. Сима Агакишиева отметила, что основная цель проекта - представление широкой общественности героев, потерявших зрение в ходе боев за территориальную целостность нашей страны, ознакомление подрастающего поколения с примерами их героизма. Читатель погружается в истории героев книги, произошедшие события, сопереживает им.

Издание также представлено в формате аудиокниги и с шифром Брайля. В рамках проекта Обществом инвалидов по зрению будут сняты короткометражных фильмы о героях, вошедших в издание Qəhrəmanlıq nümunəsi.