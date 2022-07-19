18 медалей Азербайджана на International Greenwich Olympiad в Лондоне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские школьники добились большого успеха, завоевав 18 медалей на International Greenwich Olympiad, прошедшей в Лондоне, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства образования Азербайджана.

В олимпиаде, организованной North London Grammar School in London, приняли участие представители 30 стран в категориях "Компьютерные науки", "Энергия", "Инженерия", "Экология и окружающая среда", "Короткометражный фильм", "Социальные науки".

Учащиеся школы-лицея №6 при министерстве образования Атилла Джафарли и Oxbridge Baku Ибрагим Абдуллаев, а также школы-лицея №6 Мурад Сеидзаде и Саид Керимли завоевали золотые медали в категориях "Энергия" и "Компьютерные науки" соответственно. Азербайджанские школьники в различных категориях также завоевали 12 серебряных и две бронзовые награды.