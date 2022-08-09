Скончался заслуженный художник Азербайджана Ариф Магеррамов

БАКУ /Trend Life/ - На 75-м году жизни скончался заслуженный художник Азербайджана, мастер анимации, режиссер, художник Ариф Магеррамов, сообщает Trend Life.

Ариф Магеррамов родился 5 августа 1948 года. В 1972 году окончил Азербайджанскую государственную художественную школу им. Азима Азимзаде, в 1981 году - обучение на художественном факультете Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)

В том же году он приступил к работе на киностудии "Азербайджанфильм" Джафара Джаббарлы в качестве художника-постановщика в нескольких художественных фильмах, а также художника и режиссера в мультипликационных фильмах.

Ариф Магеррамов работал над анимационными фильмами - "Ученик звездочета" (1983) , "Пора спать" (1984), "Пришёл Коса" (1988), "Гаравелли" (1989), "Листок хризантемы" (1989), "Книга Деде Горгуда. Дастан Секрея" (1990), "Гаравелли-2" (1992), "Книга Деде Горгуда. Басат и Тепегёз" (2003), "Выставка собак" (2010) и других.

Allah rəhmət eləsin