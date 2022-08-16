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"ANAMA" – завершены съёмки фильма о разминировании освобожденных от оккупации территорий (ФОТО)

Социум Материалы 16 августа 2022 15:38 (UTC +04:00)
"ANAMA" – завершены съёмки фильма о разминировании освобожденных от оккупации территорий (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы завершены съемки документального фильма под условным названием "ANAMA", сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии.

Лента, снятая по заказу министерства культуры Азербайджана, повествует о самоотверженных саперах, осуществляющих процесс разминирования на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) оказало организационную поддержку при съемках фильма.

Режиссер и автор сценария фильма - Мурад Ибрагимбеков, оператор - Надир Мехтиев, исполнительный продюсер - Тофиг Мусаев, продюсер - Назим Гусейнов.

Планируется, что фильм будет представлен широкой общественности до конца года.

"ANAMA" – завершены съёмки фильма о разминировании освобожденных от оккупации территорий (ФОТО)
"ANAMA" – завершены съёмки фильма о разминировании освобожденных от оккупации территорий (ФОТО)
"ANAMA" – завершены съёмки фильма о разминировании освобожденных от оккупации территорий (ФОТО)
"ANAMA" – завершены съёмки фильма о разминировании освобожденных от оккупации территорий (ФОТО)
"ANAMA" – завершены съёмки фильма о разминировании освобожденных от оккупации территорий (ФОТО)
"ANAMA" – завершены съёмки фильма о разминировании освобожденных от оккупации территорий (ФОТО)
"ANAMA" – завершены съёмки фильма о разминировании освобожденных от оккупации территорий (ФОТО)
"ANAMA" – завершены съёмки фильма о разминировании освобожденных от оккупации территорий (ФОТО)
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