Состоялся телемост между азербайджанскими и украинскими детьми (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Между украинским городом Днепр и азербайджанской столицей Баку состоялся второй международный телемост азербайджанских и украинских школьников, сообщила Trend Life куратор украинско-азербайджанских проектов Марина Гончарук.

Организаторами телемоста в Баку выступили Лидия Алиева-Шестак и Людмила Антонова - представители волонтерской организации "Help Ukraine Baku" и руководитель Конгресса азербайджанцев Днепропетровской области Наджаф Ахмедов. С украинской стороны организатором выступил Геннадий Онищенко - директор Украинско-Азербайджанского культурно-делового центра Национального технического университета "Днепровская политехника".

"Ведь так важно в трудные времена держаться вместе и поддерживать друг друга, и самый большой такой маркер поддержки - это дети, ведь именно в их устах звучит истина", — отметил Геннадий Онищенко.

Среди детей в Баку были как азербайджанские дети, которые раньше проживали в Украине, так и украинские дети, приехавшие временно в Баку. Их задачей было через свои таланты выразить свое видение слогана "Нет войне!". Дети танцевали и рассказывали стихи, рисовали рисунки и демонстрировали свои спортивные достижения. Среди участников была Оксана Наконечная, которая представляет Азербайджан на международных соревнованиях по карате и завоевала много медалей, достойно представляя наши страны на международной арене. Дети, представители азербайджанской диаспоры в Украине, которые в данный момент проживают в Баку, исполнили трогательный танец "Шуша" и приурочили его ко Дню Победы Азербайджана – 8 ноября.

"Мероприятие было в ярком национальном колорите и каждый номер демонстрировал то, насколько в наших странах дети талантливы и креативны, сохраняют свою культуру, национальную идентичность. Эти дети - будущее украинско-азербайджанских отношений, и я очень счастлива видеть, что они любят и Украину, и Азербайджан, и растут в духе ценностей наших народов — это ценности гуманизма, уважения к правам человека, любовь к родине. Дети – наше будущее, продолжение не только нас самих, нашего рода, но и нашего государства. Мы должны сделать все возможное, чтобы будущее наших детей было счастливым и чтобы дети росли под мирным небом", - отметила Лидия Алиева-Шестак.

Почетной гостьей мероприятия стала азербайджанская спортсменка, уроженка Украины Мария Стадник – четырехкратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, которая поддержала детей и выразила свою поддержку всем участникам мероприятия в Баку и Днепре. Также выступил ректор НТУ "Днепровская политехника" Александр Азюковський, который поприветствовал эту важную украинско-азербайджанскуюинициативу.

Финалом мероприятия было вручение дипломов за участие и ценных подарков от организаторов.