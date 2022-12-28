В Филармонии состоялось торжественное закрытие фестиваля "Рауф Гаджиев -100" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось торжественное закрытие фестиваля "Рауф Гаджиев -100", организованного министерством культуры Азербайджана в честь 100-летия со дня рождения видного композитора, известного общественного деятеля, народного артиста СССР и Азербайджана Рауфа Гаджиева (1922-1995), сообщает Trend Life.

На открытии вечера музыковед-исследователь Вяфа Гамидова рассказала о жизни и творчестве видного композитора Рауфа Гаджиева, являющегося автором музыкально-сценических, вокально-симфонических, оркестровых, камерно-инструментальных произведений, оперетт, музыки для театральных постановок, фильмов, эстрадных песен. Многие его композиции входят в золотой фонд национального искусства. Было отмечено, что фестиваль "Рауф Гаджиев -100" проходил в Баку и Гяндже с 3 по 27 декабря в различных очагах культуры с проведением спектаклей, концертных программ, научно-культурных дискуссий.

В концертной программе были представлены симфонические произведения Рауфа Гаджиева. Вечер открылся композицией “Rəqs lövhələri”, созданной в 1954 году, которая погрузила публику в музыку с танцевальными ритмами и богатым оркестровым сопровождением. Оркестровые миниатюры “Qızların rəqsi” (Танец девушек), “Rəqs” (Танец), “Yallı” (Яллы) воплотили яркие, оптимистичные, жизнерадостные и колоритные восточные мелодии с характерными лирическими мотивами.

Концерт для скрипки с оркестром в исполнении заслуженной артистки Джейлы Сеидовой прозвучал в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. Это произведение является третьим в истории азербайджанской музыки обращением к жанру скрипичного концерта, отличается от предыдущих произведений более экспрессивным колоритом и характером.

Большой новаторский аспект концерта был представлен произведением “Gənclik simfoniyası”, которое хотя и написано в 1952 году, было представлено в современной аранжировке. Это произведение является дипломной работой Рауфа Гаджиева, его первым произведением в жанре симфонии, и первым в истории азербайджанской музыки образцом лирико-драматической симфонии.

В заключение был исполнен один из шедевров композитора - произведение “Qaytağı”. Выступления артистов встречались бурными овациями.

Фото – Фахрия Мамедова.

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