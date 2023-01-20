В Музее Независимости прошло мероприятие "Unutmadıq, xatırladırıq, yaşadırıq" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее Независимости Азербайджана прошло мероприятие "Unutmadıq, xatırladırıq, yaşadırıq", посвященное 33-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

На мероприятии, организованном с целью более глубокого изучения событий 20 января 1990 года, вошедших в историю Азербайджана, как героическая страница, говорилось о борьбе азербайджанского народа за свободу и независимость.

Члены Детского культурно-просветительского общественного объединения "AYTAM" и Республиканского центра развития детей и молодежи представили литературно-художественные композиции, посвященные трагедии 20 Января.

Участники мероприятия ознакомились с выставкой, на которой были представлены личные вещи шехидов, хранящиеся в фондах музея.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против мирного населения Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.