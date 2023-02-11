Турецкие звезды работают волонтерами, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Страшная трагедия в Турции потрясла всех. Люди по всему миру отправляют гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения. Турецкие звезды оказывают финансовую поддержку, перечисляя денежные суммы на помощь пострадавшим от страшного землетрясения. Наряду с этим, актеры и певцы в качестве волонтеров работают в пунктах сбора гуманитарной помощи и координационных центрах.

Бывшая актриса Гамзе Озчелик, известная по сериалу "Arka Sokaklar" (Опасные улицы), одна из тех, кто помогает пострадавшим. Уйдя из кино, она посвятила себя благотворительности, вот и сейчас Гамзе Озчелик раздает еду пострадавшим в зоне землетрясения.

Певец Халук Левент в социальной сети поделился видеороликом из координационного центра, в котором сейчас вместе с ним работают также звезды кино Кыванч Татлытуг, Кенан Имирзалыоглу, Октай Кайнарча, Озге Озпиринчджи, Ирем Хелваджиоглу, Кыванч Касабалы и другие.

Серенай Сарыкая, Бурджу Бириджик, Пынар Дениз, Бурак Дениз, Арас Булут и многие другие работают в пунктах сбора помощи для пострадавших. Они сортируют, распределяют и упаковывают необходимые вещи и предметы первой необходимости.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 21 043 человек.