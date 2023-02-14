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Народный артист Фаиг Агаев награжден медалью министерства оборонной промышленности Азербайджана (ФОТО)

Социум Материалы 14 февраля 2023 22:45 (UTC +04:00)
Народный артист Фаиг Агаев награжден медалью министерства оборонной промышленности Азербайджана (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, популярный исполнитель Фаиг Агаев награжден юбилейной медалью "15-летие министерства оборонной промышленности (2005-2020)".

Об этом, как сообщает Trend Life, Агаев написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Награду народному артисту вручил министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев.

"Сегодня я награжден юбилейной медалью "15-летие министерства оборонной промышленности". Медаль мне вручил министр оборонной промышленности, Национальный герой Мадат Гулиев. Выражаю сердечную благодарность за внимание и высокую оценку!" - написал Фаиг Агаев.

Народный артист Фаиг Агаев награжден медалью министерства оборонной промышленности Азербайджана (ФОТО)
Народный артист Фаиг Агаев награжден медалью министерства оборонной промышленности Азербайджана (ФОТО)
Народный артист Фаиг Агаев награжден медалью министерства оборонной промышленности Азербайджана (ФОТО)
Народный артист Фаиг Агаев награжден медалью министерства оборонной промышленности Азербайджана (ФОТО)
Народный артист Фаиг Агаев награжден медалью министерства оборонной промышленности Азербайджана (ФОТО)
Народный артист Фаиг Агаев награжден медалью министерства оборонной промышленности Азербайджана (ФОТО)
Народный артист Фаиг Агаев награжден медалью министерства оборонной промышленности Азербайджана (ФОТО)
Народный артист Фаиг Агаев награжден медалью министерства оборонной промышленности Азербайджана (ФОТО)
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