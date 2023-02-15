Трогательный статус супруга скончавшейся актрисы Тунзали Алиевой

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 15 февраля 2023 года, исполнилось бы 50 лет заслуженной артистке Азербайджана, известной актрисе и телеведущей Тунзале Алиевой, сообщает Trend Life.

Тунзаля Алиева скончалась 22 января после тяжелой и продолжительной болезни.

Сегодня на странице в Instagram Тунзали Алиевой ее супруг Роял Бабаев поделился трогательным статусом.

"Несколько лет назад, у одного человека спросили, сможет ли он описать любовь одним словом, что она значит для вас. На тот момент мы были женаты семь лет. Я сказал "Тунуш" [Тунзале], за эти семь лет я не смог в полной мере выразить свою любовь к тебе, а как люди пытаются описать это чувство только одним словом?

Прошло еще несколько лет… Даже если я буду говорить о своих чувствах и днем, и ночью, все равно не смогу описать их сполна...

С днем рождения, моя супруга… Как хорошо, что ты была в моей жизни, как хорошо, что выбрала меня…", - написал он.

Отметим, что Тунзаля Алиева родилась 15 февраля 1973 года в городе Гянджа. В 1990 году поступила в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств на факультет "Актер драмы и кино". После окончания учебы некоторое время работала в частных театрах, а также Гянджинском государственном кукольном театре и Гянджинском государственном драматическом театре.

Также работала в Иреванском государственном азербайджанском драматическом театре имени Джафара Джаббарлы.

Тунзаля Алиева была ведущей ряда телепередач, однако особую известность ей принесло участие в шоу-программе "Çal-Çağır", где она выступала в образе "Топпуш баджи".

Несколько лет назад актрисе был поставлен диагноз - онкологическое заболевание. Летом 2018 года ей была проведена операция в Национальном центре онкологии в Баку.

Тунзаля Алиева скончалась на 50 году жизни 22 января после тяжелой и продолжительной болезни. Похоронена на кладбище "Гурд Гапысы".