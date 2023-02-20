Свидетель Карабахской войны Ричардас Лапайтис выступил перед украинскими студентами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном техническом университете «Днепровская политехника», на базе Украинско-азербайджанского культурно-делового центра состоялась онлайн-лекция известного литовского военного журналиста Ричардаса Лапайтиса на тему "Ходжалинская трагедия - один из первых и наиболее массовых военных преступлений на постсоветском пространстве. Как безнаказанность преступников повлияла на последующие прецеденты", сообщила Trend Life инициатор мероприятия, куратор украинско-азербайджанских проектов Марина Гончарук. Двухчасовое мероприятие прошло в онлайн-формате.

На открытии директор Украинско-Азербайджанского культурно-делового центра Геннадий Онищенко рассказал о важности донесения исторических реалий до украинских студентов, которым интересно знать достоверную и объективную информацию о дружественном Украине Азербайджане. Также директор центра поблагодарил азербайджанский народ за поддержку Украины.

Марина Гончарук рассказала о важности победы Азербайджана во второй Карабахской войне, что стало первым на постсоветском пространстве прецедентом восстановления территориальной целостности страны, которая пострадала от оккупации.

Ричардас Лапайтис поделился своими воспоминаниями про первую Карабахскую войну, рассказал об увиденных последствиях зверств в Ходжалы, а также о том, как ему приходилось освещать реалии тех событий в условиях антиазербайджанской информационной кампании, которая проводилась при поддержке армянского лобби.

Ричардас Лапайтис еще в годы первой Карабахской войны готовил с фронта объективные репортажи, способствуя прорыву информационной блокады Азербайджана, донесения до мировой общественности правды о происходящих событиях. Он посетил Азербайджан сразу после Ходжалинской трагедии, побывал во многих местах боевых действий, и его по праву можно считать ветераном Карабахской войны. Боевым товарищам и коллегам запомнился как храбрый воин и принципиальный журналист, для которого честь и справедливость превыше всего на свете. Отметим, что в день 145-летия азербайджанской журналистики Ричардас Лапайтис был награжден Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым орденом "Достлуг", который он посвятил всем, кто пал за территориальную целостность Азербайджана.

Литовский журналист рассказал про документальный фильм "Бесконечный коридор", который был снят по его воспоминаниям в 2014 году , о поездке в город Агдам в 1992 году.

"За годы оккупации этот процветающий город превратился в руины. Сейчас вместе с азербайджанцами туда, на деоккупированные территории, возвращается жизнь, восстанавливается справедливость, регион возрождается", - отметил Ричардас Лапайтис.

"Бесконечный коридор" повествует о Ходжалинском геноциде, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года были зверски убиты более 600 мирных жителей, более тысячи пропали без вести или попали в плен. На протяжении пяти лет над фильмом работала международная группа документалистов из 14 стран. Главным режиссером и продюсером фильма являются Миндаугас Урбанавичюс и Александрас Брокас (Литва). Вторым продюсером стал лауреат престижной премии "Grammy Award" Джеральд Рафшун (США). На английском языке фильм озвучил известный британский актер, обладатель Оскара Джереми Айронс. Картина была показан в более чем ста странах мира и переведена на многие иностранные языки, удостоена номинаций престижных международных кинофестивалей. В фильме Ричардас Лапайтис - главный герой, военный корреспондент - свидетель армянской агрессии и Ходжалинского геноцида имел возможность поговорить с выжившими, узнать душераздирающие истории о том, как старики, женщины и дети Ходжалы спасались по бесконечному коридору от бомбардировок и кровавой резни армянских боевиков, теряя своих родных и близких. Автор фильма также беседует с организаторами и виновниками геноцида – армянскими военными командирами, которые рассказывают о своей безжалостной стратегии нападения.

В мероприятии также приняли участие заведующая кафедрой НТУ "Днепровская политехника" Марина Пашкевич, преподаватели и студенты НТУ и других украинских университетов.