В Украине проходит молодежный конкурс, посвящённый украинско-азербайджанским отношениям (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В конце прошлого года был объявлен Всеукраинский молодёжный конкурс видеоработ, посвящённый 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном, которое отмечалось в 2022 году. В силу сложных обстоятельств, не все успели отснять свои работы, поэтому было решено дать возможность принять участие всем желающим и продлить время приема работ. Информационную поддержку конкурсу оказывают украинские вузы, которые распространяют на своих интернет-ресурсах информацию о проекте и привлекают своих студентов, сообщила Trend Life организатор проекта, куратор украинско-азербайджанских проектов Марина Гончарук.

"Очень важно, несмотря на войну, сохранять украинско-азербайджанский диалог в сфере культуры и образования. И, конечно же, среди молодежи, для которых Азербайджан стал частью их жизни, и которые планируют связать своё будущее и деятельность с вашей страной. Необходимо обеспечить им возможность изучать Азербайджан и участвовать в украинско-азербайджанских проектах. Поэтому я инициировала конкурс видеоработ, в которых студенты рассказывают про важность украинско-азербайджанского диалога, анализируют 30-летний период дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном, а также делятся собственными историями про Азербайджан из своей жизни, вспоминают поездки в вашу прекрасную страну. А также благодарят Азербайджан за поддержку Украины в эти тяжелые для страны дни", - рассказала Марина Гончарук.

Студенты снимают видео и публикуют их в социальных сетях под хештегом #30РіччяУкраїнськоАзербайджанськихДипломатичнихВідносин. Авторы лучших видео работ получат подарки.

Дарына Садовая, студентка Национального технического университета "Днепровская политехника": "Приятно видеть, что между нашими дружественными странами сохраняются теплые межгосударственные и межличностные отношения. Это обусловило наличие глобального спектра сотрудничества между нашими государствами: и политического, и экономического, и гуманитарного. С момента моего первого знакомства с Азербайджаном и до сих пор я занимаюсь активной молодежной работой в направлении распространения азербайджанской культуры и истории, укрепления отношений между нашими странами"

Роман Попов, студент Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского": "В 2021 году я был гостем в Баку и азербайджанское гостеприимство способствовало тому, чтобы я чувствовал себя как дома, за что бесконечно благодарен. Тогда я понял, насколько сильно народы Азербайджана и Украины похожи между собой в своей доброжелательности к гостям. После того, как на моей земле наступит мир, я хочу еще раз посетить Азербайджан, чтобы снова прогуляться по улицам города ветров - Баку. Украину и Азербайджан объединяет стремление к миру, процветанию и развитию..."

Эмиль Мусаев, Центральноукраинский государственный университета имени Владимира Винныченко: "Я являюсь украинским азербайджанцем, и очень горжусь этим. Важно то, что Украина и Азербайджан поддерживают территориальную целостность друг друга. Во время первой Карабахской войны много украинцев воевали на стороне Азербайджана. Есть те украинцы, которые погибли, сражаясь за Азербайджан и стали Национальными героями Азербайджана. И сейчас азербайджанцы, проживающие в Украине всячески поддерживают землю на которой родились, выросли, живут, работают и учатся".

Дарья Пономаренко, студентка Киевского национального университета культуры и искусств: "Я не один год принимаю участие в разных проектах, направленных на развитие украинско-азербайджанских отношений. Я очень люблю Азербайджан, и в 2021 году мне посчастливилось побывать в Баку и поближе познакомиться с этой уникальной культурой. И всем советую отправиться в этот чудесный город!".

Владислав Поволотский, Национальный технический университет "Днепровская политехника": "Доверие и поддержка – главные факторы, на которые опирается развитие и укрепление двусторонних связей между Украиной и Азербайджаном. Эти стратегически важные отношения, благодаря нашим совместным усилиям, будут и в дальнейшем успешно развиваться и расширяться в соответствии с волей наших народов".

Давид Гогия, Киевский национальный университет культуры и искусств: "Украинский и азербайджанский народы - братские, что неоднократно подтверждалось историей. Как украинский грузин, могу с уверенностью сказать, что Украина, Грузия и Азербайджан всегда относились друг другу с большим уважением. Наши отношения строятся на общем желании мира, стабильности и процветания для наших народов".