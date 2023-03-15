В Киеве обсуждены вопросы популяризации азербайджанской культуры в Украине (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Ukraine Crisis Media Center состоялся брифинг, где было обсуждено сотрудничество между Украиной и Азербайджаном в сфере литературы и популяризации азербайджанской культуры в Украине, сообщила Trend Life спикер мероприятия, куратор украинско-азербайджанских проектов Марина Гончарук.

Беседа состоялась в рамках проекта "Вокруг книги", модератором которого является украинский историк, писатель Игорь Стамбол.

Марина Гончарук рассказала Игорю Стамболу о своем видении азербайджанского мира, его культурном коде и ознакомила с двухтомником "Антологии азербайджанской поэзии". Издание вышло в свет в 2006 году, став наиболее полным собранием переводов азербайджанской поэзии на украинский язык.

"Ее особенность не только в том, что она охватывает период с двенадцатого века до настоящего времени, но и в личности, которая создала этот проект. Это незабвенный Мыкола Мирошныченко, который в 2009 году, к сожалению, нас покинул. Сегодня его творчество изучают в школе, а в советские времена, как и многих выдающихся украинских поэтов, его обвиняли в национализме. Поэтому ему не разрешали публиковаться. Единственным шансом присутствовать в литературном процессе было стать переводчиком. Мирошныченко хотел выбрать турецкую литературу, но в то время невозможно было уехать учиться в Турцию. Тогда он останавливается на азербайджанском языке, который, по его мнению, был наиболее схож с турецким, и едет на стажировку в Бакинский государственный университет. С тех пор до выхода двухтомника антологии азербайджанской поэзии пройдут 30 лет", – отметила Марина Гончарук.

Спикер также акцентировала внимание на важности работы с украинскими студентами-азербайджанистами, которых готовят в КНУ им.Т.Шевченко и Киевском национальном лингвистическом университете и их интеграции в азербайджанскую среду в Украине, что может сыграть важную роль в плодотворном сотрудничестве.

"Азербайджанцы – люди ценностей, они всецело поддерживают Украину в это сложное время. Важно, что даже в таких условиях мы продолжаем диалог и реализацию проектов в сфере культуры, литературы, образования", - отметила Марина Гончарук.

На мероприятии присутствовали представители азербайджанской и украинской молодёжи, которые получили в подарок образцы классической и современной азербайджанской литературы на украинском языке.