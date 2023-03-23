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Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)

Социум Материалы 23 марта 2023 12:54 (UTC +04:00)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла церемония прощания с заслуженным работником культуры, генеральным директором SOY Production, режиссером, телепродюсером Огтаем Алиевым, сообщает в четверг Trend Life.

Огтай Алиев погиб вчера на 55-м году жизни в результате дорожно-транспортного происшествия.

Церемония прощания с ним прошла в доме, где он жил. Проводить в последний путь Огтая Алиева пришли его коллеги, известные деятели культуры и искусства.

Огтай Алиев будет похоронен сегодня на кладбище "Гурд гапысы" в Баку.

Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
Огтая Алиева проводили в последний путь (ФОТО)
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