В Баку прошел первый Весенний фестиваль украинско-азербайджанской культуры "Vesnyanka" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в The Landmark Hotel прошел первый благотворительный Весенний фестиваль-ярмарка украинско-азербайджанской культуры "Vesnyanka", организованный Союзом украинок Азербайджана, сообщает Trend Life.

Слоган мероприятия "От первоистоков до современности – от Новруза и Веснянки до Пасхи, который отображает и подчеркивает основную идею мероприятия: способствование развитию идеи мультикультурализма, знакомство Азербайджана с украинскими традициями Весенних праздников, налаживание культурного обмена и взаимного обогащения новыми знаниями про традиции украинского и азербайджанского народов. В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий.

Гостям был представлен концерт на украинском и азербайджанском языках с участием Юлии Топчий, Асифа Исрафилбекова и Самиры Али Марьям. Хореографическая студия "1001 nights" представила украинские и азербайджанские танцы - "Маруся" и "Карабах Яллысы".

Для гостей также проводились мастер-классы "Птаха" и "Писанка", представлены фотозона, выставка этнических костюмов и украшений, украинские национальные блюда.

"Многие украинцы, которые живут давно в Азербайджане, активно интегрировались в азербайджанскую культуру. Здесь мы ждем начало весны с приходом Новруза, когда созываются гости на традиционные праздничные вечер, готовится шакербура и пахлава. Азербайджанцы несут нам угощения, тем самым проявляя гостеприимство и желание ознакомить нас с особенностями своих традиций. Этот праздник стал нам настолько родным и близким! Лично я сама жду его с огромным удовольствием, жду гостей и готовлю плов. И уже в эти дни, мы - украинцы, традиционно угощаем своих друзей пасхальной выпечкой. В Азербайджане исторически традиции мультикультурализма и толерантности, где все живут как одна семья. Желание рассказать гораздо больше про культуру пасхальных праздников и Веснянки мы хотели донести нашим мероприятием, чтобы люди узнали, как мы встречаем весну, какие традиции и обычаи, как выглядит наш украинский дом и национальные костюмы. У украинского и азербайджанского народов есть много общего: азербайджанцы празднуют Новруз, храня древние традиции предков, которые были ещё до распространения ислама, а украинцы до сих празднуют приход весны и хранят некоторые обычаи, в том числе «Веснянки», которые возникли ещё до распространения христианства на территории Киевской Руси. Главное - наши народы объединяет толерантность, мультикультурализм и любовь к своим традициям", - отметила руководитель Союза украинок Азербайджана Лидия Шестак-Алиева.

Одна из ключевых задач мероприятия "Vesnyanka"- благотворительная помощь жителям Украины, которые пострадали от войны. Так, к примеру, в рамках фестиваля проходила благотворительная ярмарка Easter Charity Market, цель которой заключалась в сборе благотворительных средств путем создания handmade работ и крафтовых изделий украинскими и азербайджанскими мастерами. Вырученные средства организаторы мероприятия направят Международному штабу помощи украинцам.