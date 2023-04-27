Выставка карьеры в Университете ADA: деловые контакты, полезные знакомства и интересная работа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в Университете ADA 27 апреля проходит "Выставка карьеры" (Karyera Sərgisi), сообщает в четверг Trend.

На мероприятии, проводимом отделом службы карьеры Университета, представлены около 130 государственных учреждений и компаний. Студенты и выпускники получат подробную информацию о различных карьерных возможностях, предлагаемых этими структурами, ознакомятся с рынком труда.

В интервью представителям СМИ менеджер отдела службы карьеры Университета Тарана Асланова отметила, что с начала апреля в Университете ADA стартовал проект "Неделя карьеры", и "Выставка карьеры" является завершающим мероприятием проекта.

"В выставке участвуют 129 учреждений и компаний, осуществляющих деятельность в различных сферах. Основная задача "Выставки карьеры" – объединить выпускников и студентов университета, оказать содействие в том, чтобы они напрямую установили контакты с представителями компаний, в частности сотрудниками отдела кадров, развить их способности, и конечно, обеспечить их работой", - сказала Асланова.

На открытии мероприятия выступили исполнительный проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде, проректор по учебной работе Университета ADA Вафа Каздал, президент Фонда Университета ADA Натиг Гаджиев, которые выразили признательность учреждениям и компаниям, участвующим в "Выставке карьеры".

Было отмечено, что мероприятие предоставляет широкие возможности студентам и выпускникам приобрести полезные знакомства и установить деловые контакты, ознакомиться с рынком труда, продемонстрировать свой потенциал и т.д.

Управляющий директор банка ABB Айнур Сулейманлы подчеркнула, что данное мероприятие раскрывает перед молодыми людьми большие возможности для построения карьеры.

Айнур Сулейманлы добавила, что в ABB работают 54 выпускника Университета, и их уровень знаний, личные и профессиональные качества говорят о прекрасном образовании, полученном в Университете ADA.

Отметим, что проходящая "Выставка карьеры" вызывает большой интерес у представителей молодежи, на ней они устанавливают контакты с работодателями, получают необходимую информацию о возможностях трудоустройства, обсуждают перспективы в карьере.