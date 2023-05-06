В Центре Ататюрка состоялась торжественная презентация книги "Гейдар Алиев. 100 мгновений жизни" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в научно-культурном Центре Ататюрка состоялась торжественная презентация книги “Heydər Əliyev. Həyatının 100 anı” ("Гейдар Алиев. 100 мгновений жизни"), изданной в рамках проекта "Пропаганда наследия общенационального лидера Гейдара Алиева", сообщает Trend Life.

Мероприятие было посвящено "Году Гейдара Алиева", 100-летию великого лидера. В издании отражены знаменательные моменты из жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, а также представлены фото из семейного архива, встреч с мировыми лидерами, энциклопедические данные, научно-публицистические материалы.

На открытии прозвучал Гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

В мероприятии приняли участие авторы книги "Гейдар Алиев. 100 мгновений жизни" - председатель редакционного совета, член-корреспондент Международной академии наук Эмиль Насирли, директор издательства "Энциклопедия" Фикрет Нагиев, консультанты - председатель Фонда стратегических и социальных исследований Группы Мармара Аккан Сувер, вице-президент Международной академии наук, академик Махбуба Велиева, академик Международной академии наук, доцент Государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова, а также заведующая кафедрой экологической химии Бакинского государственного университета, профессор Севиндж Гаджиева, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, председатель Международного фонда евразийских инициатив, сын видного кыргызского писателя Чингиза Айтматова Аскар Айтматов, представитель журнала "Азербайджан" в скандинавских странах Шервин Наджафпур, заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Гаджи Фуад Нуруллаев, государственные и общественные деятели, представили культуры и науки, дипломатических миссий Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Беларуси, Марокко, Кубы, Казахстана и т.д.

Выступившие рассказали о значимой роли общенационального лидера азербайджанского народа, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева в мировой истории, становлении государственности, признании независимого и демократического Азербайджана на международной арене, большом вкладе в процветание страны, поделились воспоминаниями. Было подчеркнуто, что политика великого лидера Гейдара Алиева успешно продолжается Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, ярким свидетельством чему являются освобождение от оккупации земель Азербайджана, развитие страны во всех сферах, ее большой авторитет в мире.

Фото – Вугар Иманов.