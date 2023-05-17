В городах России проходят мероприятия в честь 100-летия великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев, столетний юбилей которого широко празднуется в эти дни, сыграл особую роль в истории двух братских стран – России и Азербайджана. И если родную страну он спас от распада, выведя Азербайджан на путь прогрессивных реформ, то россияне помнят Гейдара Алиева инициатором множества экономических и социальных проектов. Поэтому понятны география и размах мероприятий, которыми Россия отмечает жизнь и деятельность великого политика, сообщили Trend Life в пресс-службе межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

Политический феномен Алиева, способного решать задачи самого глобального масштаба и ещё при жизни ставшего живой легендой, нуждается в пристальном изучении биографами, историками, политологами. Монография «Гейдар Алиев – взгляд из России», презентация которой прошла в ряде российских регионов, пристально отслеживает жизненные вехи человека, который шагнул далеко за пределы своего региона и государства.

Находясь на посту первого секретаря ЦК компартии Азербайджанской ССР, Гейдар Алиев вывел республику на лидирующие позиции – в число динамично развивающихся. Именно тогда в Азербайджане были проведены структурные экономические реформы, создан целый ряд новых отраслей промышленности, развёрнуто мощное строительство, а слово «бакинец» начало символизировать культуру, душевную щедрость и межнациональную дружбу. Международный престиж и бурное развитие Азербайджана, наблюдаемые сегодня, базируются на фундаменте, который общенациональный лидер заложил для родной страны.

Многое было сделано им и в России. Накануне коллектив московского завода «Метровагонмаш» собрался у мемориальной доски, установленной в 2019 году, чтобы почтить память деятеля, сделавшего многое для развития предприятия. Когда-то по распоряжению Гейдара Алиева завод был значительно расширен, причём, политик принимал личное участие в открытии новых производственных площадей. За период с 1967 года заводом поставлено в Азербайджан более 400 вагонов для бакинского метрополитена, причём, партия из 60 вагонов последнего поколения, которые оборудованы по стандартам выше международных, отправилась в республику всего несколько месяцев назад.

В «Царской башне» Казанского вокзала открылась экспозиция, посвящённая вкладу Гейдара Алиева в реализацию грандиозного геополитического проекта – строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Благодаря твёрдости и целеустремлённости Гейдара Алиевича в отстаивании своей позиции Россия сегодня располагает надёжным железнодорожным маршрутом грузоперевозок на Дальний Восток. Примечательно, что создание социальной инфраструктуры БАМа также курировал Алиев, и современники вспоминают, что, приезжая на строительные площадки, политик первым делом интересовался не объёмами вынутого грунта и километрами проложенных путей, а бытовыми условиями, в которых живут бамовцы. Станции и посёлки Улькан и Ангоя были построены молодёжными стройотрядами из Азербайджана, созданными при содействии Гейдара Алиева, и недаром одна из крупнейших станций БАМа в городе Ангое получила в 2008 году его имя.

В городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа недавно заложен символический камень на месте будущего памятника Гейдару Алиеву как дань памяти азербайджанским специалистам и крупному государственному деятелю, под руководством которого были разведаны и введены в эксплуатацию главные мощности российского топливно-энергетического комплекса. Стоит отметить, что этот монумент великого политика – не единственный в России: памятники Гейдару Алиеву уже установлены в Ульяновске, в Грозном и Астрахани, а его имя увековечено в мемориальных досках и названиях улиц.

Особенно активно мероприятия, посвящённые столетнему юбилею Гейдара Алиева, проходят в прикаспийских регионах, по традиции тесно связанных с Азербайджаном – в Дагестане и Астраханской области, подписавшей Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности с Азербайджаном ещё 26 лет назад, при жизни Гейдара Алиева. В Махачкале состоялась международная конференция «Азербайджан – Дагестан: вехи истории», а в Астрахани прошёл совместный концерт деятелей искусств региона и Азербайджана. Кроме того астраханцы смогли принять участие в творческих конкурсах и литературных вечерах, в научных конференциях и телемостах, приуроченных к столетнему юбилею общенационального лидера Азербайджана.

В самых разных точках России - от Ростова-на-Дону, где в Южном федеральном университете прошёл круглый стол, посвящённый значению Гейдара Алиева в укреплении российско-азербайджанских связей, до Екатеринбурга, где одно из пленарных заседаний XV Международной научной конференции в Уральском федеральном университете было посвящено Гейдару Алиеву - проходит немало мероприятий, призванных осветить масштабы личности политика.

В стенах российской Госдумы открыта выставка «Гейдар Алиев. Жизнь длиною в вечность», посвящённая столетнему юбилею политика, и весьма символично, что экспозицию представили председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель азербайджанского Милли Меджлиса Сагиба Гафарова, поскольку значение Гейдара Алиева для развития обеих государств переоценить сложно. А фотовыставка, которая открылась в Совете Федерации, получила название «В России часть моей души…» – и это неслучайно. Гейдар Алиев сказал как-то: «Из сердца ничего не выбросишь, и Россия занимает в нём очень доброе место. Чувствую, что я всё же остался в России, и она навсегда осталась в моём сердце». Именно Гейдар Алиев заложил в своей стране базу для сохранения и развития русского языка, для культурных и образовательных контактов между Россией и Азербайджаном.

«Я получил уникальную возможность поучаствовать в торжественном приёме, организованном азербайджанским посольством и посвящённом столетнему юбилею Гейдара Алиевича Алиева, и прикоснулся к этой легендарной личности, – рассказывает Дмитрий Савельев, депутат Госдумы и заместитель координатора межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан. – Гейдар Алиевич всегда выступал за упрочение связей с нашей страной, особенное значение которым он придавал. Традиции дружбы и добрососедства, принципы политического и гуманитарного диалога, сформулированные Гейдаром Алиевичем, десятилетия спустя будут положены в основу Декларации о союзническом взаимодействии между нашими странами, и лучшим памятником столь эпохальной личности будет расширение братских отношений между Россией и Азербайджаном, опирающихся на практическое и интеллектуальное и наследие Гейдара Алиевича Алиева».