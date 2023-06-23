CinemaPlus представил Азербайджан на международной выставке CineEurope в Барселоне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - CinemaPlus представил Азербайджан на международной выставке CineEurope, прошедшей в городе Барселона (Испания), сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

В мероприятии CineEurope-2023 приняли участие лучшие студийные представители, были представлены новейшие технологии и новинки от голливудских и европейских студий.

CineEurope, созданная The Film Expo Group, является официальным мероприятием Международного союза кинотеатров (UNIC), международной торговой ассоциации, предоставляющей экспонентов кино и их национальные ассоциации на 38 европейских странах.

Со стороны CinemaPlus на выставке CineEurope участвовали директор сети кинотеатров CinemaPlus Мурат Джамчы и председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде.

Они заключили контракты с ведущими мировыми киностудиями на показ фильмов следующих новых сезонов. Среди этих компаний - такие студии как Universal Pictures, Sony Pictures, The Walt Disney Company, Paramount Pictures и Warner Bros.

Наряду с этим, состоялось ознакомление с новейшими технологиями, предназначенными для кинотеатров, и были проведены встречи с руководителями компаний, которые их представили.