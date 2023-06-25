Состоялся выпускной студентов Азербайджанского университета архитектуры и строительства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся "Выпускной день" студентов Азербайджанского университета архитектуры и строительства, сообщает в воскресенье Trend.

Торжественное мероприятие прошло в Elektra Events Hall, на нем присутствовали видные общественные деятели, представители разных государственных ведомств, профессорско-преподавательский состав учебного заведения и другие участники.

Вначале на мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В своем выступлении ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, заслуженный архитектор, профессор Гюльчохра Мамедова поздравила выпускников, отметив, что сегодня один из самых счастливых дней в их жизни.

"У наших выпускников актуальная и нужная специальность, они готовы внести свой вклад в развитие страны. Я уверена, что наши студенты внесут свой вклад и примут активное участие в возрождении Карабаха, в восстановлении территорий, освобожденных от оккупации", - сказала она.

Было также подчеркнуто, что среди выпускников университета участники международных конкурсов и конференций.

Выпускниками Университета в этом году стали 1720 студентов - 1320 бакалавра, 400 магистров. Среди 1320 бакалавров - 63 иностранных студента. Строительный колледж при Азербайджанском университете архитектуры и строительства окончили 429 суббакалавров.

Далее выпускникам, с отличием окончившим Университет, были вручены дипломы. Мероприятие продолжилось развлекательной программой.