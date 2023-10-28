Новое здание Азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева в Тбилиси украсит ковер "Достлуг" ОАО "Азерхалча" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 27 октября в Грузии состоялась церемония закладки первого камня нового здания Тбилисского государственного азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие делегация во главе с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представители местной общественности и СМИ.

Принимавший участие в церемонии председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов выступил с предложением соткать редкий образец ковра для украшения театра. На ковре "Достлуг", символизирующем дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией, будут изображены портрет общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, символы, отражающие многовековую историю обеих стран, памятники архитектуры, оригинальные образцы ковров, образцы культуры и традиций как Азербайджана, так и дружественной Грузии, сообщили Trend Life в пресс-службе "Азерхалча". Этот ковер будет отражать генетическую память истории, быта и культуры обоих народов.

На церемонии закладки также была представлена ​​энциклопедическая памятная ковровая композиция "Архитектор государства. Энциклопедия жизни", посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, созданная в рамках совместного проекта министерства экономики Азербайджана и ОАО "Азерхалча" в 2023 году. На ковре отражены наследие и деятельность великого лидера Гейдара Алиева, выдающегося государственного деятеля и исторической личности, продемонстрировавшей беспримерный образец служения государству и народу.

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев всегда поддерживал и делал все возможное для развития дружбы азербайджанского и грузинского народов.

"Мы можем привести тысячи фактов и примеров дружбы азербайджанского и грузинского народов, которые живут бок о бок на протяжении всей истории. Азербайджан и Грузию связывают исторические узы дружбы. Обе страны являются не только добрыми соседями, но и важными стратегическими партнерами. Отношения дружбы Азербайджана и Грузии, основанные на взаимном уважении и доверии, динамично развиваются в политической, экономической, энергетической, культурной и других областях", - сказал Эмин Мамедов.

Проекты, реализуемые в сфере культуры между Азербайджаном и Грузией, направлены на еще большее сближение обоих народов. Одним из таких проектов является реконструкция здания Азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева, важного памятника истории и культуры. В этом театре работали такие знаменитости, как Ибрагим Исфаханлы, Алекпер Сейфи, Мохсун Санани, Ульви Раджаб. На его сцене поставлены различные произведения азербайджанской и мировой драматургии. Согласно историческим данным, этот театр в разные периоды помогал другим театрам и финансировал постановку их спектаклей.