В Киеве состоялось мероприятие, посвященное культурной столице Азербайджана – Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киевской библиотеке имени Самеда Вургуна состоялось мероприятие, посвящённое роли культурной столицы Азербайджана - города Шуша и выдающихся шушинцев в развитии украинско-азербайджанских отношений, сообщила Trend Life куратор украинско-азербайджанских проектов Марина Гончарук.

Организатором выступил Украинско-Тюркский Центр. Мероприятие было приурочено ко Дню города Шуша и Дню Победы Азербайджана - 8 ноября. Было отмечено, что международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ провозгласила Шушу культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

Народный депутат Украины, соучредитель Украинско-Тюркского Центра Сергей Нагорняк рассказал о значимости Победы Азербайджана в 44-дневной войне и деоккупации территорий.

"Восстановление суверенитета Азербайджана - это важное событие и для Украины, которая всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и я думаю, что победа в 44-дневной войне является весьма важным прецедентом торжества справедливости. На деоккупированные территории возвращается жизнь, возвращаются азербайджанцы, восстанавливается в том числе и культурный процесс. Конечно, это влияет и на украинско-азербайджанский диалог. Важно актуализировать информацию про связи Украины с Шушой, про роль выдающихся шушинцев в общественной жизни нашей страны. Культура памяти делает отношения между нашими странами ещё более прочными и развивает новые грани диалога", - отметил Сергей Нагорняк.

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев рассказал о важности города Шуша для азербайджанского народа, о его древней истории, культурных истоках, которыми славится этот город.

"В Азербайджане с гордостью отмечают третью годовщину Дня Победы в 44-дневной Отчественной войне. Именно 8 ноября 2020 года славные Вооруженные силы Азербайджана освободили город Шуша от почти 30-летней армянской оккупации. Освобождение города Шуша сыграло решающую роль в капитуляции Армении. Исторически и традиционно Шуша всегда была колыбелью истории, культуры и искусства Азербайджана. Шуша – источник духовного вдохновения для каждого азербайджанца. Не случайно Шуша уже была объявлена ​​культурной столицей Азербайджана вскоре после ее освобождения, а 2022 год (270-летие основания города) был объявлен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Годом города Шуши". Международная организация тюркской культуры TURKSOY объявила Шушу культурной столицей тюркского мира в 2023 году. Этот факт показывает значение Шуши не только для истории и культуры Азербайджана, но и для всей тюркской цивилизации", - сказал Сеймур Мардалиев.

Известный украинский историк-азербайджанист, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олег Купчик рассказал о выдающихся шушинцах, которые сыграли важную роль в развитии отношений между двумя странами - первом после Азербайджанской Демократической Республике (АДР) в Украинской Державе Юсифе Везире Чеменземинли и первом дипломатическом представителе АДР в Украинской Державе Джалиле Садыхове. По словам Олега Купчика, про Карабах и Шушу в Украине знали в начале прошлого века благодаря тому, что несколько сотен студентов-азербайджанцев тогда получали образование в Киеве, Харькове, Одессе и других городах.

Было зачитано письмо от председателя исполнительной власти Шушинского района Байрама Сафарова участникам мероприятия, в котором он поблагодарил за внимание к городу Шуша, его культуре и истории.

В рамках мероприятия выступил известный музыкант-виртуоз, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, участник группы "Хорея Козацька" Максым Бережнюк, который исполнил мелодию "Sən gəlməz oldum" на азербайджанском инструменте "балабан", музыку к песне "Qaladan-qalaya" на инструменте "ней", и музыку "Üç telli durna" на украинском инструменте "сопилка".

Бандуристка Марына Вишневская на народном украинском инструменте бандуре исполнила мелодию к песне "Sarı gəlin" и мелодию к произведению "Ноктюрн" Фикрета Амирова.

Марина Гончарук представила информацию про роль города Шуша в развитии культуры и искусств а также вклад выдающихся шушинцев в развитие общественно-политического сектора в Азербайджане и дипломатии. Была представлена информация про роль в культуре и истории Азербайджана выдающегося визиря Карабахского ханства, поэта Моллы Панаха Вагифа.

Студентка института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анна Витязь и молодежный активист Роман Попов продекламировали стихи Вагифа в переводе на украинский язык, а представитель азербайджанской молодёжи Эмиль Мусаев - в оригинале на азербайджанском языке.

Участникам мероприятия был представлен видеоролик о фестивале "Харыбюльбюль", который проводят в Шуше и в котором принимают участие представители Украины.

Заведующая Киевской библиотекой имени Самеда Вургуна Лариса Комарова рассказала о роли библиотеки в украинско-азербайджанском диалоге и пригласила к дальнейшему сотрудничеству и проведению новых мероприятий. Для гостей также была представлена выставка литературы про Шушу.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

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