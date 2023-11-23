В Баку представлен социальный проект "YAŞADAQ. Ümid qanadları" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошла презентация социального проекта "YAŞADAQ. Ümid qanadları" (За рождение жизни. Крылья надежды), сообщает в четверг Trend Life.

Цель проекта - показать связь между рождением девочек и передачей культурного наследия. В рамках проекта была организована фотовыставка, а также прошла презентация видеоролика. В качестве символа проекта был выбран платок келагаи.

Проект основан дизайнером, писательницей Сабиной Зулаловой и основателем коуч-проектов, коллекционером келагаи Зумруд Рустамовой при поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики.

По словам Сабины Зулаловой, проект зародился полгода назад. "Мы с Зумруд Рустамовой решили провести выставку на тему келагаи. В ходе работы над экспозицией возникла социальная тема - селективные аборты. И мы решили через наше национальное достояние - келагаи показать значимость женщины в Азербайджане, мотивировать посредством видеопроекта молодые семьи на то, что девочки - это прекрасно. Лозунг нашего проекта: каждая потерянная девочка - потерянное наследие. В данном проекте мы объединили более 30 успешных женщин. Проект будет развиваться, на следующий год мы планируем представить более масштабную работу, это будет фильм об отце и дочерях", - сказала Зулалова.

Как отметила Зумруд Рустамова, за период работы над проектом им неоднократно задавали вопрос о том, какая связь между нежным платком келагаи и таким острым социальным вопросом.

"Испокон веков этот национальный платок сопровождал жизненный путь женщины. Все узоры и орнаменты келагаи символизируют собой жизнь, природу, любовь, вселенную. По сути келагаи является символом самой женщины, также этот национальный платок всегда был оберегом, он защищал женщину. Именно через эту философию мы хотим показать важность и остроту заявленной темы", - добавила Зумруд Рустамова.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадова подчеркнула, что в азербайджанском обществе много обсуждают. данную тему. Статистические данные важны, это цифры, но за ними стоят жизни и судьбы.

"Общество должно серьезно задуматься об этой проблеме. Эту тему нужно поднимать в литературных произведениях, художественных работах, с помощью них стараться воздействовать на общество. Думаю, авторы проекта "YAŞADAQ. Ümid qanadları" должны его продолжать", - добавила Бахар Мурадова.

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