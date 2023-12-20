В Музее ремесел Коканда открылся национальный павильон Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном музее ремесел города Коканд состоялось открытие национального павильона Азербайджана, созданного по проекту Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане, сообщили Trend Life в пресс-службе АКЦ.

Особый интерес вызвал 130-летний Карабахский ковер, древнейший вид вышивки текалдуз, женский головной убор из шелка - кялагаи, вырезанное по дереву табло, отображающая исторический Ичери шехер и Шушинскую крепость, карта с изображением флага Азербайджана, куклы в национальной одежде, экспонаты с национальными узорами и отражающие чайную культуру, макет старинной лампы из меди со специальным дизайном и другие экспонаты. В павильоне демонстрируются специальные макеты из дерева с изображением и подписью великого лидера Гейдара Алиева, национальные музыкальные инструменты и танцы, искусства пехлеванов, азербайджанских ковроткачих, трио мугама, произведения азербайджанских классиков, переведенные на узбекский язык по проекту АКЦ (Низами Гянджеви, Имадеддина Насими, Мухаммада Физули, Моллы Панаха Вагифа, Хуршидбану Натаван и др.).

На открытии хаким города Коканд Маруф Усманов рассказал о высоком уровне отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, отметив, что в музее будут постоянно демонстрироваться и экспонаты, относящиеся к азербайджанскому ремеслу.

Директор АКЦ Самир Аббасов подчеркнул, что экспозиция приурочена к Году Гейдара Алиева в Азербайджане, рассказав об успешном развитии сотрудничества между двумя странами и проделанной работе в направлении расширения культурных связей. Выставка интересных экспонатов азербайджанских ремесел в музее создаст условия для широкой пропаганды национальной культуры Азербайджана среди миллионов туристов и участников традиционного Международного фестиваля ремесел в Коканде. Было отмечено, что два города Узбекистана Коканд и Риштан стали побратимами городов Азербайджана Шеки и Исмаиллы, соотвественно.

Выступившие директор Международного музея ремесел Коканда Хайрулла Закиров, и руководитель Ассоциации "Хунарманд" при Ферганской области Расул Мирзаахмедов, отметили, что в созданном в музее стенде, постоянная выставка изделий народных промыслов и экспонатов, демонстрирующих древнюю историю, богатую культуру и талант художников Азербайджана, будет интересна и полезна для узбекских посетителей музея, а также для множества туристов, посещающих Коканд.

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