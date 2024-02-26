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Известная пианистка из США посвятила композицию памяти жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО)

Социум Материалы 26 февраля 2024 14:52 (UTC +04:00)
Известная пианистка из США посвятила композицию памяти жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Известная пианистка, лауреат международных конкурсов, основатель общества National Music & Global Culture Society в США, доктор философии по искусствоведению, заслуженная артистка Азербайджана, профессор Наргиз Алиярова посвятила композицию "Ballad about Motherland" памяти жертв Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Автор музыки – народный артист Азербайджана Фаиг Суджаддинов, режиссер - Old Stone Films by Elmar Bayramov.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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