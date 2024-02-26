Фонд Университета ADA посадил 63 фруктовых дерева, чтобы увековечить память 63 детей-жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Университет ADA, Фонд Университета ADA (ADAF) и Фонд Coca-Cola совместно организовали посадку деревьев во дворе школы-интерната интеграционного обучения №11 в поселке Бильгя Сабунчинского района Баку в связи с 32-й годовщиной Ходжалинской трагедии, сообщает Trend Life.

В рамках акции было посажено 63 фруктовых дерева, чтобы увековечить память 63 детей, погибших во время Ходжалинского геноцида. На каждом дереве вывешена деревянная табличка с именами детей-шехидов Ходжалинского геноцида, подготовленная воспитанниками школы-интерната. В акции приняли участие студенты-волонтеры, преподаватели и сотрудники Университета ADA, учащиеся школы.

"Я узнал о Ходжалинском геноциде, когда приехал в Азербайджан. Это трагедия, в которой погибли 613 человек. Сегодня мы сажаем деревья в память о 63 погибших детях, и я думаю, что это очень значимая инициатива Университета ADA, чтобы почтить память жертв Ходжалинского геноцида. Мы должны помнить имена этих детей, потому что мы не хотим, чтобы подобное повторилось в будущем. Мы хотим, чтобы всегда был мир", - сказал Trend Life студент Университета ADA Джеймс Эзимоха из Нигерии.

Руководитель отдела спонсорских проектов ADAF Фируза Исмаил Алиева отметила, что этот проект, реализуемый с Фондом Coca-Cola, одним из основных партнеров Фонда Университета ADA, направлен на увековечение памяти шехидов Ходжалы.

"Важной также является экологическая, воспитательная и гуманитарная составляющая проекта. Фруктовые деревья будут давать свои плоды, которыми будут пользоваться ученики школы", - сказала она, добавив, что этот проект станет важным фактором формирования ответственности перед природой и обществом для подрастающего поколения

Директор школы-интерната № 11 Гюльнара Абдуллаева выразила удовлетворение в связи с участием школы в данном проекте, подчеркнув, что этот проект является примером важности связей между школой и университетом.

"Проводимая сегодня кампания по посадке деревьев и созданию Парка Ходжалы на территории нашего учебного заведения еще раз напоминает всем, что первые шаги для воспитания социально ответственных граждан должны быть сделаны именно в школе. Дети, ставшие жертвами Ходжалинского геноцида, так и остались детьми…Очень больно и печально, ведь у них были свои мечты, они бы выросли, создали свои семьи, воспитывали бы своих детей", - сказала Гюльнара Абдуллаева.

Она также выразила признательность организаторам проекта.

Для участников мероприятия была организована экскурсия по выставочному залу, где можно ознакомиться с работами воспитанников. Состоялось ознакомление с кружками, действующими в школе-интернате № 11.

Известный азербайджанский режиссер анимации, сценарист, заслуженный работник культуры Эльчин Хами Ахундов, который ведет здесь единственную в стране детскую анимационную студию "Гурама", рассказал на мероприятии о реализуемых проектах.

"Очень трогательный проект – посадка 63 фруктовых деревьев, символизирующих души этих малышей. Светлая память шехидам Ходжалинского геноцида, Карабахской войны", - сказал Эльчин Хами Ахундов.

На мероприятии иностранным студентам Университета ADA были переданы в дар работы учеников школы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!