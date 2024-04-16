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Армяне украли музыку из азербайджанской комедии "Не та, так эта" (ВИДЕО)

Социум Материалы 16 апреля 2024 14:17 (UTC +04:00)
Армяне украли музыку из азербайджанской комедии "Не та, так эта" (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend Life/ - Армяне украли еще одно произведение, принадлежащее Азербайджану. Как сообщает Day.Az, в настоящее время армяне в качестве своей музыки презентуют музыкальную комедию "Не та, так эта" великого композитора Узеира Гаджибейли.

Украденное музыкальное произведение, которое они назвали "Вагаршапатский танец", исполнил в Парижской опере армянский пианист Айк Меликян.

Армяне утверждают, что эту музыку написал Арно Бабаджанян в 1947 году.

А действительно ли это так?

Дело в том, что это произведение из музыкальной комедии "Не та, так эта", написанной гениальным композитором Узеиром Гаджибейли.

Узеир Гаджибейли написал эту комедию еще в 1910 году. Его премьера состоялась в Баку в 1911 году, за 10 лет до рождения Арно Бабаджаняна.

Комедия была поставлена в Шуше в 1912 году. Впервые произведение было экранизировано в 1919 году. Во второй раз фильм "Не та, так эта" был снят в 1956 году.

В представленном нами видео можно сравнить "Вагаршапатский танец" в исполнении армянского пианиста Айка Меликяна и музыку "Не та, так эта", написанную Узеиром Гаджибейли.

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