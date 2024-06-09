Председатель "Азерхалча" Эмин Мамедов выступил на Международной конференции "Восточные ковры" в Стамбуле (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ОАО "Азерхалча" приняло участие в 15-й Международной конференции "Восточные ковры", проходившей в Стамбуле (Турция), сообщили Trend Life в пресс-службе "Азерхалча".

Главной темой конференции стала "Восточные ковровые исследования 2024: Прошлое и будущее ковроткачества и коллекционирования ковров". Конференция была посвящена двум основным направлениям: "Исторические ковры и текстиль" и "Современное искусство, дизайн и новое производство". Научный комитет получил 76 предложений с 4 континентов и из 20 стран и отобрал 26 докладов, а основным докладчиком стал профессор Уолтер Денни.

Председатель совета директоров ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов выступил на тему "Непрерывное развитие культурного наследия в азербайджанском ковроткачестве - на трех примерах", рассказав о деятельности "Азерхалча" как ведущего и крупнейшего производителя ковров в Азербайджане. Было подчеркнуто, что компания уделяет большое внимание сохранению культурного наследия, адаптации к современности, отвечает современным требованиям дизайна интерьера, оставаясь при этом верной древним корням и традициям. Эмин Мамедов рассказал о сотрудничестве "Азерхалча" с молодыми отечественными и зарубежными специалистами, поделился достигнутыми положительными результаты. Одной из главных тем конференции стал первый Национальный ковровый фестиваль Азербайджана, организованный в Ичеришехер 4-5 мая 2024 года при поддержке различных организаций, в том числе "Азерхалча". Гостям был показан увлекательный видеоролик с Национального коврового фестиваля.

В рамках конференции известный ученый профессор Уолтер Денни провел сессию "Сохранение и новые технологические рубежи в исследовании ковров". Заключительную панель под названием "Будущее традиций" возглавил Рейхан Полат. Панель был посвящена инновационной системе презентаций ковров в музеях, использованию искусственного интеллекта для создания новых дизайнов и узоров, а также последним практикам в области натурального крашения и ткачества. Другие сессии были посвящены традиционным областям, которые обычно рассматриваются на конференциях ICOC (International Churches of Christ), включая анатолийские ковры сельджукского и османского периодов, текстиль и войлок Центральной Азии, археологические находки, новые музейные коллекции и технические аспекты ковроткацких структур.

Конференция организуется каждые четыре года с 1976 года с целью поддержки развития ковроткачества во всем мире, объединяет ведущие страны в этой области. На 15-ю конференцию ICOC поступило больше заявок от молодых специалистов в этой области, также как и от компаний-производителей ковров.

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