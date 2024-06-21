Аслан из спецназа - с 90-х до наших дней. Долгожданное возвращение в Kapaбax (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация романа писателя Адиля Ахундова под названием "Xüsusi təyinatlı" (Спецназ) на азербайджанском языке, сообщает Trend Life.

Книга была впервые издана на русском языке в Санкт-Петербурге под названием “Карабах: долгожданное возвращение”. Перевод произведения – Дурдана Ибрагимова-Гусейнли.

Роман охватывает широкий исторический период, наполненный бурными событиями, начиная с оккупации азербайджанских земель в 90-х годах прошлого века армянскими агрессорами и заканчивая Победоносной 44-дневной Отечественной войной и антитеррористическими мероприятиями 19 сентября 2023 года, когда на всей территории Азербайджана был восстановлен государственный суверенитет.

Главный герой романа – офицер спецназа Аслан Буньядов, который в малом возрасте во время Ходжалинского геноцида потерял всех родных, кроме престарелого дедушки.

Выступившие редактор издания, писатель Шариф Агаяр, писатели Ильхам Азиз, Эльчин Гусейнбейли, Сафар Алышарлы, Шалаля Гусейнова, Надир Ялчын, литературовед Джаваншир Юсифли и другие отметили художественную и историческую ценность романа, поделились впечатлениями о произведении, в котором раскрываются высокие человеческие качества, патриотизм, любовь к родной земле, желание ценой жизни освободить родные земли от оккупантов.

Автор книги - проживающий в России уроженец Геранбоя Адиль Гулиев - выразил признательность гостям, подчеркнув, что, несмотря на многие годы жизни в России, его сердце всегда бьется с Азербайджаном.

В рамках мероприятия прошла автограф-сессия романа Адиля Ахундова "Спецназ". Это третья книга писателя, презентованная в Баку (две другие его книги - "Neft, bulaq və keçə çəkmələr" и "Qırmızı ayaqqabılar").

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