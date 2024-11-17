На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Green Zone состоялась демонстрация экологически чистых изделий ручной работы и показ спектакля "Сказка дровосека", сообщает Trend Life.

Мероприятие под названием "Солидарность во имя зеленого мира" было организовано Министерством юстиции Нахчыванской Автономной Республики (НАР) и ОО "Cəza Çəkmiş Qadınların Cəmiyyətə Qayıdışı" (Возвращение в общество женщин, отбывших наказание).

Интересно, что экологически чистые изделия ручной работы – сувениры, были созданы осужденными. А в качества материала для работы была использована соль, добытая из пещер Дуздаг. Как известно, в Нахчыванской Автономной Республике находится уникальный природный объект - пещеры Дуздаг, славящиеся своими лечебными свойствами. Расположенные на высоте 1 173 м над уровнем моря, они состоят из надземной и подземной частей. Надземная часть находится непосредственно в самой соляной горе Дуздаг, а подземная - на глубине 300 м. Микроклимат этих пещер благотворно влияет на органы дыхания, позволяя успешно излечивать различные заболевания, такие как астма и бронхит.

Временно исполняющий обязанности заместителя министра юстиции НАР Гусейн Сафаров отметил, что в эти дни среди заключенных проводится просветительская деятельность по решению проблемы изменения климата. Творческий проект направлен для увеличения интереса к экологии, мотивации исправления и стимулирования труда осужденных в пенитенциарной системе. Создавая эти работы, они также могут оказать материальную поддержку своим семьям.

По словам председателя "Cəza Çəkmiş Qadınların Cəmiyyətə Qayıdışı" Фирузы Искандеровой, реализация проекта напрямую связана с нормальной интеграцией и реинтеграцией заключенных в общество.

В рамках мероприятия Нахчыванским государственным драматическим театром был представлен интерактивный спектакль "Odunçunun nağılı" ("Сказка дровосека"), который был создан совместно с Государственной энергетической службой НАР. Спектакль был поставлен по одноимённому произведению Элуджа Аталы.

Главный лейтмотив спектакля – через важные факторы природы (солнечный свет, воду и ветер) показать переход к "зеленой энергии", призвать к защите окружающей среды и экологической чистоте, сокращению выбросов углекислого газа, а также активность Азербайджана в климатических инициативах.

Художественный руководитель – Миргабил Акберов, режиссер-постановщик - Ляман Велиева, музыкальное оформление – Ибрагим Алиев. В ролях – заслуженная артистка Назы Гусейнгулиева, актеры Ляман Велиева, Угур Насирли и Исмаил Мирзаджанов.

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