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На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)

Социум Материалы 17 ноября 2024 19:22 (UTC +04:00)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Green Zone состоялась демонстрация экологически чистых изделий ручной работы и показ спектакля "Сказка дровосека", сообщает Trend Life.

Мероприятие под названием "Солидарность во имя зеленого мира" было организовано Министерством юстиции Нахчыванской Автономной Республики (НАР) и ОО "Cəza Çəkmiş Qadınların Cəmiyyətə Qayıdışı" (Возвращение в общество женщин, отбывших наказание).

Интересно, что экологически чистые изделия ручной работы – сувениры, были созданы осужденными. А в качества материала для работы была использована соль, добытая из пещер Дуздаг. Как известно, в Нахчыванской Автономной Республике находится уникальный природный объект - пещеры Дуздаг, славящиеся своими лечебными свойствами. Расположенные на высоте 1 173 м над уровнем моря, они состоят из надземной и подземной частей. Надземная часть находится непосредственно в самой соляной горе Дуздаг, а подземная - на глубине 300 м. Микроклимат этих пещер благотворно влияет на органы дыхания, позволяя успешно излечивать различные заболевания, такие как астма и бронхит.

Временно исполняющий обязанности заместителя министра юстиции НАР Гусейн Сафаров отметил, что в эти дни среди заключенных проводится просветительская деятельность по решению проблемы изменения климата. Творческий проект направлен для увеличения интереса к экологии, мотивации исправления и стимулирования труда осужденных в пенитенциарной системе. Создавая эти работы, они также могут оказать материальную поддержку своим семьям.

По словам председателя "Cəza Çəkmiş Qadınların Cəmiyyətə Qayıdışı" Фирузы Искандеровой, реализация проекта напрямую связана с нормальной интеграцией и реинтеграцией заключенных в общество.

В рамках мероприятия Нахчыванским государственным драматическим театром был представлен интерактивный спектакль "Odunçunun nağılı" ("Сказка дровосека"), который был создан совместно с Государственной энергетической службой НАР. Спектакль был поставлен по одноимённому произведению Элуджа Аталы.

Главный лейтмотив спектакля – через важные факторы природы (солнечный свет, воду и ветер) показать переход к "зеленой энергии", призвать к защите окружающей среды и экологической чистоте, сокращению выбросов углекислого газа, а также активность Азербайджана в климатических инициативах.

Художественный руководитель – Миргабил Акберов, режиссер-постановщик - Ляман Велиева, музыкальное оформление – Ибрагим Алиев. В ролях – заслуженная артистка Назы Гусейнгулиева, актеры Ляман Велиева, Угур Насирли и Исмаил Мирзаджанов.

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На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
На COP29 представлены изделия ручной работы, созданными из соли пещер Дуздаг (ФОТО)
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