Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация уникального ковра "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни", посвященного памяти великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life. 12 декабря - День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Монументальный ковер-триптих является совместным проектом министерства экономики и ОАО "Азерхалча". Идея и уникальное художественное решение превратили этот ковер в выдающееся произведение искусства.

Выступившие министр культуры Адиль Керимов, директор музея, заслуженный работник культуры Амина Меликова, народный художник, академик Омар Эльдаров подчеркнули роль великого лидера Гейдара Алиева в развитии национальной культуры и искусства.

Гости посмотрели видеоролик, демонстрирующий посещение музея общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, его внимание и заботу о национальном ковровом искусстве.

Авторы энциклопедической памятной ковровой композиции – заслуженный деятель искусств, председатель правления ОАО “Азерхалча” Эмин Мамедов и заслуженный художник Рашад Алекперов подробно рассказали о работе над ковром.

Заслуженный артисты Рамиль Гасымов (вокалист) и Зульфия Садыгова (пианистка) представили классические произведения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!