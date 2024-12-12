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Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Социум Материалы 12 декабря 2024 16:24 (UTC +04:00)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Фото: Азербайджанский национальный музей ковра

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация уникального ковра "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни", посвященного памяти великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life. 12 декабря - День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Монументальный ковер-триптих является совместным проектом министерства экономики и ОАО "Азерхалча". Идея и уникальное художественное решение превратили этот ковер в выдающееся произведение искусства.

Выступившие министр культуры Адиль Керимов, директор музея, заслуженный работник культуры Амина Меликова, народный художник, академик Омар Эльдаров подчеркнули роль великого лидера Гейдара Алиева в развитии национальной культуры и искусства.

Гости посмотрели видеоролик, демонстрирующий посещение музея общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, его внимание и заботу о национальном ковровом искусстве.

Авторы энциклопедической памятной ковровой композиции – заслуженный деятель искусств, председатель правления ОАО “Азерхалча” Эмин Мамедов и заслуженный художник Рашад Алекперов подробно рассказали о работе над ковром.

Заслуженный артисты Рамиль Гасымов (вокалист) и Зульфия Садыгова (пианистка) представили классические произведения.

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Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Представлен уникальный ковер "Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни" памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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