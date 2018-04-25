Лидеры мировых шахмат провели акцию в Шамкире (ФОТО)

25 апреля 2018 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Шамкире проходит пятый супертурнир по шахматам Shamkir Chess 2018, посвященный памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, сообщает Trend Life.

Участники Shamkir Chess 2018 провели сеанс с любителями шахмат в молодежном центре "Zəka" в Шамкире. Во встрече с молодежью приняли участие азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, а также чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), российский шахматист Сергей Карякин и Давид Навара из Чехии.

В Shamkir Chess 2018 принимают участие десять сильнейших гроссмейстеров - обладатель мировой короны, двукратный победитель Shamkir Сhess Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Динг Лирен (Китай, 2778, 8-й номер рейтинга ФИДЕ), Сергей Карякин (Россия, 2778, 9-й номер), Аниш Гири (Нидерланды, 2777, 10-й номер), Веселин Топалов (Болгария, 2749), Давид Навара (Чехия, 2745), Радослав Войташек (Польша, 2744). Азербайджан представлен двукратным победителем Shamkir Chess, трехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира по рапиду, вторым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ Шахрияром Мамедъяровым (2814), трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира Теймуром Раджабовым (2748) и трехкратным чемпионом Европы, чемпионом континента по блицу Рауфом Мамедовым (2704). Турнир организован при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group.

Shamkir Chess 2018, состоящий из девяти туров, завершится 28 апреля. Посредством официального сайта турнира www.shamkirchess.com все партии турнира и пресс-конференции транслируются в прямом эфире.

Победителем Shamkir Chess в 2014 и 2015 годах становился чемпион мира Магнус Карслен, в 2016 и 2017 годах - Шахрияр Мамедъяров.

(Автор: Вугар Иманов)

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